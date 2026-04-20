Horóscopo de hoje 20/04: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (20/04), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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🔮 Saiba qual o seu signo

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Que seus movimentos e atitudes operem no sentido de beneficiar o maior número possível de pessoas, conhecidas ou anônimas. Este é um momento determinante na longa e sinuosa história da construção de seu destino.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Aquilo que ficar decidido, decidido estará, apesar de todos os inconvenientes que as decisões possam provocar, de imediato e no futuro. Há momentos da vida, e para você o atual é um desses, em que a dúvida não importa.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Essa dança das cadeiras que anda acontecendo por aí, tanto quanto a luta para que as instituições de plantão reconheçam seu valor, nada disso é mera casualidade, é tudo parte da misteriosa coreografia do seu destino.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Fazendo o certo os resultados virão a compensar todo o esforço que, por muito tempo, não deram resultado algum. Na verdade, não se trata de obter resultados, pois, apesar de desejáveis, não têm tanta importância.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

O convencimento de não haver alternativas, a não ser a de endurecer a jogada e ser determinante em suas expressões e movimentos, há de ser muito claro dentro de sua alma. O tempo de hesitação ficou para trás. Ação!

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Não havendo nada a perder, sua alma tem tudo a ganhar e, por isso, o momento merece uma dose de atrevimento de sua parte que em qualquer outro momento da história teria parecido inimaginável. Siga por aí.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Sua vida e seu destino são afetados pelo que acontece a algumas das pessoas de seu círculo de relacionamentos. Mesmo que isso traga inconvenientes imediatos a você, se solidarize e colabore para facilitar tudo.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

O grau de dificuldade de tudo que precisa ser posto em pé é proporcional à ambição que trouxe você até aqui e agora. Não há tarefa que seja menor ou maior, todas as tarefas são necessárias. Aceite tudo da vida.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Tudo que você puser em marcha será legítimo na mesma proporção em que os benefícios obtidos sejam compartilhados e beneficiem as pessoas de seu círculo de relacionamentos. Senão, tudo será apenas fantasia egoísta.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

O corte entre o passado, o agora e o seu futuro está sendo dado de forma magistral, daqui para frente você progredirá num cenário desconhecido, mas que por isso mesmo lhe brindará com potencialidades esplêndidas.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Comunique suas determinações a despeito de que essas não tenham boa recepção, muito ao contrário inclusive. Há horas da vida em que não se deve jogar para a plateia sequer por um instante, mas demandar seus direitos.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

O momento é decisivo, porém, você não precisa manifestar suas decisões a todo mundo de imediato, é melhor manter a discrição, porém, que em seu interior e na qualidade dos pensamentos, você tenha certeza das decisões.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)