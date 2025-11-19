Horóscopo de hoje 19/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (19/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Há vantagens e desvantagens misturadas nesta parte do caminho, portanto, evite procurar uma solução que seja totalmente favorável aos seus intuitos, porque tudo virá com vieses que mostrarão a cara depois de um tempo.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Essas pessoas que parecem decididas a contrariar você ao ponto de discutirem e brigarem, elas precisam ser tratadas com respeito e deferência, porque se você entrar na onda delas, a briga vai ser feia e inútil.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Não se importe com que tenha ficado para você, novamente, a responsabilidade de manter tudo em ordem e funcionando direito, porque essa é sua vantagem, conseguir dominar todos os procedimentos do começo até o fim.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Faça o que tiver vontade, mas não espere aplausos por isso, ao contrário, é mais provável que chovam críticas e contrariedades. Porém, se você ficar tentando agradar a plateia o tempo todo, nunca fará sua vontade.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Assegure tudo que deixar sua alma confortável e serena, porque ainda que houver pessoas lutando contra isso ativamente, mesmo assim você ganhará bastante terreno neste momento. É uma luta acirrada a todo momento.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Dar início aos seus movimentos é propício, mas tenha ciência de que o cenário é bastante cheio de trancos e solavancos, portanto, não espere que tudo dê certo logo de entrada, nem que os movimentos sejam suaves.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Apesar de parecer necessário se movimentar para assegurar seus recursos, é bom pensar bastante antes de se envolver em manobras sofisticadas que só dariam a sensação de melhoria, mas na prática não entregariam nada.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Agora não há necessidade de você seguir os passos de ninguém para dar certo. Agora é o momento em que sua alma encontra a oportunidade de abrir uma trilha onde antes havia nada, e onde ninguém se interessava pelo assunto.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

São tantas coisas acontecendo e muitas delas se contradizendo entre si, que o melhor que sua alma pode fazer neste momento é adotar uma postura de observadora independente, não preferindo nem rejeitando nada.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Tudo que é falado tem um tanto de verdade, porém, tem outro tanto de fantasia também, e por isso é essencial que você ouça com bastante discernimento, para que suas escolhas sejam livres de qualquer fantasia.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Se tudo dependesse de golpes de sorte, estaríamos todos perdidos, porque a sorte é caprichosa demais para ser confiável. Enquanto a sorte não nos sorri, nos resta continuar fazendo a nossa parte com sabedoria.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Para que o entusiasmo não passe por você como um vento que nunca se sabe de onde vem nem aonde vai, melhor você se dedicar a fazer algo prático, mesmo que seja muito pequeno comparado com o tamanho de sua ambição.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com)