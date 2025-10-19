Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 19/10: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste domingo, 19 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Hannah Franco
fonte

Horóscopo do dia e a previsão para este domingo, 10 de março. Imagem de uma mandala branca com simbolos de todos os signos do zodíaco. (Foto: Reprodução)

Veja o horóscopo de hoje, domingo (19/10), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

VEJA MAIS

image Confira 3 dicas infalíveis para conquistar uma pessoa do signo de Libra
Os librianos gostam de nutrir um amor platônico

image Inferno astral de Libra: confira 5 dicas para lidar com essa fase na Astrologia
Ao longo desse período, o signo de Libra costuma experienciar momentos delicados na vida

♈ Áries (21/03 – 20/04)

A semana gira em torno dos relacionamentos. A tensão entre o que você deseja e o que o outro espera pode gerar atritos, mas nada que a diplomacia não resolva. Evite agir por impulso e escute mais.
👉 Dica: Pratique a leveza nos vínculos.

♉ Touro (21/04 – 20/05)

A rotina pode cobrar mais foco e comprometimento. Você pode se sentir pressionado, mas lembre-se: a paciência é produtiva. Respire fundo antes de responder ou decidir.
👉 Dica: Menos pressa, mais constância.

♊ Gêmeos (21/05 – 20/06)

O dia traz energia de sobra, mas cuidado com conflitos, especialmente no trabalho. Evite se sobrecarregar querendo resolver tudo sozinho. Use o bom humor como escudo.
👉 Dica: Leveza é mais eficaz que tensão.

♋ Câncer (21/06 – 22/07)

Assuntos do passado podem ressurgir, trazendo emoções antigas. Encare o que for necessário, mas não se prenda ao que já passou. Solte o que não faz mais sentido.
👉 Dica: Limpe o emocional sem se afundar nele.

♌ Leão (23/07 – 22/08)

Conversas com familiares ou pessoas próximas podem gerar atritos se não houver cuidado com as palavras. Evite reações impulsivas. O momento favorece expansão interior.
👉 Dica: Nem tudo precisa ser dito agora.

♍ Virgem (23/08 – 22/09)

A mente está acelerada, e isso pode gerar estresse. Escolha suas batalhas com sabedoria. No amor, fuja de idealizações e valorize o que é concreto.
👉 Dica: Realidade acima de expectativas.

♎ Libra (23/09 – 22/10)

Atenção com as finanças e com a forma como você se enxerga. Evite comparações e confie mais no seu próprio valor. O momento pede equilíbrio interno.
👉 Dica: Autoestima é o verdadeiro investimento.

♏ Escorpião (23/10 – 21/11)

Com Mercúrio e Marte no seu signo, você está em evidência. Use isso com sabedoria: suas palavras podem curar ou ferir. Foque em transformações positivas.
👉 Dica: Poder é responsabilidade.

♐ Sagitário (22/11 – 21/12)

Um certo distanciamento pode surgir nas amizades ou nos grupos com os quais convive. Em vez de julgar, escute e reflita. Nem tudo é pessoal.
👉 Dica: Aprenda com as diferenças.

♑ Capricórnio (22/12 – 19/01)

A carreira ganha destaque, mas evite embates desnecessários. Use estratégia, não confronto direto. O que for construído com calma terá mais durabilidade.
👉 Dica: A firmeza tranquila é seu trunfo.

♒ Aquário (20/01 – 18/02)

Reflexões profundas sobre crenças, valores e propósito podem emergir. Este é um bom momento para revisar ideias e mudar rotas, se for necessário.
👉 Dica: Mudar de opinião também é crescer.

♓ Peixes (19/02 – 20/03)

Tanto finanças quanto relacionamentos pedem atenção. Evite prometer mais do que pode cumprir e não idealize o outro. Realismo é um ato de amor.
👉 Dica: Expectativas ajustadas evitam frustrações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

signo do dia

horóscopo de hoje
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda