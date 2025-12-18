Horóscopo de hoje 18/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (18/12), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Para você não se decepcionar com os resultados é preciso ter em mente as limitações insuperáveis, e evitar dar continuidade a confrontos que não levam a nada. Faça o que esteja ao seu alcance e diminua suas expectativas.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Sua alma repete a si mesma que está tudo bem, mas as coisas não ficam bem pelo poder da palavra, mas pela atuação consciente e prática que você empreender. Não se esqueça, palavras positivas são boas, ações são melhores.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Provavelmente, as pessoas que oferecem conselhos são muito bem intencionadas, mas isso não significa que digam coisa com coisa. Tenha em mente que diante de todos os votos que as pessoas emitem, poucos são verdadeiros.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Assumir a responsabilidade de colocar tudo em ordem e agradar as pessoas resulta numa tarefa colossal. Talvez essa escolha seja sábia, apesar das dificuldades, mas isso sua alma só saberá depois dos resultados.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Os sacrifícios que você faz para agradar e fazer o bem nem sempre serão reconhecidos, e a falta de reconhecimento chegará um dia a provocar mágoas. Mantenha isso em mente, para selecionar direito por quem se sacrificar.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Selecione direito as pessoas que você quer aproximar e se dedique a essa aproximação, não apenas agora, como também nos meses vindouros. As pessoas andam distraídas e dispersas, não será fácil as congregar. Em frente.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Os votos de felicidade que as pessoas trocam neste momento do ano são muito positivos e devem ser respeitados, porém, se elas não atuam em consonância com o que dizem, é melhor ficar com os fatos e não com as palavras.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Nem sempre é necessário se ajustar à racionalidade, às vezes a alma precisa viajar longe em visões que ela sabe serem virtualmente impossíveis de realizar, mas que, mesmo assim, brindam com conforto e esperança.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

As brincadeiras tolas também são úteis, porque relembram um estado de infância que a realidade do dia a dia, com seus deveres e obrigações, parece negar. Voltar a ser criança é uma bênção, se permita isso.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

O bom trato entre as pessoas tem se tornado tão raro que, quando acontece, as pessoas estranham. Mesmo assim, se você sentir o impulso íntimo de fazer o bem a alguém, siga o impulso se desapegando dos resultados.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Organizar tudo para que fique do jeito que sua alma gosta não seria tão difícil se houvesse a devida ajuda, porém, apesar de as pessoas se mostrarem com muita boa vontade, mesmo assim na hora da ajuda elas desaparecem.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

É preciso manter a cabeça no devido lugar para não perder o bom senso e tomar decisões precipitadas, só para seguir o fluxo dessa alegria, tão bonita, tão sagrada, mas que oculta segundas e terceiras intenções.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)