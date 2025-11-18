Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 18/11: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta terça-feira, 18 de novembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges
fonte

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes (Reprodução / Redes Sociais)

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (18/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

image Mercúrio Retrógrado: confira quais são os 4 signos que serão mais afetados com o fenômeno
O fenômeno iniciou no último dia 9 e seguirá até 29 de novembro



image Signo de escorpião: entenda as características desse signo e saiba tudo sobre os escorpianos
As pessoas de escorpião nascem entre os dias 23 de outubro (23/10) e 21 de novembro (21/11). As principais características dos escorpianos são: intensidade e lealdade. Vejam outras características dos escorpianos, como se comportam no amor, as compatibilidades e outros assuntos do horóscopo

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Cada compromisso assumido é um tanto de liberdade de movimento e escolha que se perde, porém, assim são as coisas entre o céu e a terra para nossa humanidade. Há de se encontrar o delicado equilíbrio em tudo e para tudo.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Os bons relacionamentos não se constroem com pessoas iguais a você, mas com as diferentes, porque as diferenças enriquecem espiritual e materialmente às almas envolvidas. Porém, também produzem brigas e contrariedades.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Sua alma gostaria de alçar voos mais importantes, mas continua se vendo envolvida na manutenção da ordem cotidiana. Não importa, essa condição é passageira, ainda que seu tempo seja tão longo que pareça eterno.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Agradar a plateia não é recomendável como atividade constante, mas de vez em quando é necessário, porque se a sua alma ficar chocando e contrariando as pessoas o tempo inteiro, vai ter dificuldade em relação a tudo

♌ Leão (23/07 a 22/08)

O ponto final que sua alma tanto busca está ao alcance da mão, mas ainda não dá para relaxar, há muita luta que precisa ser resolvida. Por isso, desfrute da medida de segurança conquistada, mas não durma sobre os louros.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que a alma fica um tanto conturbada, pensando que não vai dar conta do recado. Evite se preocupar antecipadamente, porque, você verá, sobre a marcha se soluciona tudo.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

A segurança que sua alma precisa não requer manobras complicadas, é só aproveitar tudo que já se encontra disponível e fazer bom uso da situação em andamento. Antes de se lançar a fazer novas manobras, aproveite.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

De uma forma ou de outra, sua vontade será posta em prática, e uma parte de seus relacionamentos vai apreciar a jogada enquanto a outra fará críticas e contrariará seu movimento. Assim são as coisas neste mundo.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Está difícil conter os impulsos nesta parte do caminho, mas é o melhor que sua alma poderia fazer, diante da complexidade dos assuntos que se apresentam, e da pouca colaboração que as pessoas oferecem.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Todas as propostas que lhe são endereçadas neste momento precisam ser refletidas com bastante calma. Em primeiro lugar porque não será possível aceitar todas, e em segundo lugar para saber selecionar direito.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Por pouco que seja o que você consiga fazer agora, será suficiente, porque importante é apenas que você não deixe a peteca cair, que continue teimando para que suas propostas de vida se transformem em realidade.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Para que essas ideias maravilhosas que circulam pela sua mente se transformem em atividades práticas, vai ser necessário muito mais do que o sopro do entusiasmo, que é essencial, mas que sozinho não realiza nada.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

horóscopo

astral

signo do dia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda