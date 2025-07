Horóscopo de hoje 18/07: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (18/07), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Mercúrio entrou em movimento retrógrado no signo de Leão, influenciando diretamente a forma como nos comunicamos, lidamos com a rotina e interpretamos o que acontece ao nosso redor. O aspecto tenso entre Plutão, Mercúrio e a Lua pode intensificar os conflitos ideológicos e os ruídos nas trocas sociais. Por outro lado, a harmonia entre Lua e Marte favorece o autocuidado, a disciplina e o foco em bem-estar e autoestima.

♈ Áries (21/03 a 20/04)

A Lua Minguante em seu signo favorece a introspecção e a clareza mental. Evite decisões impulsivas e preserve a tranquilidade no ambiente familiar. Um bom momento para reorganizar ideias com mais serenidade.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

O emocional pode pesar, mas é importante não se deixar abater. A harmonia lunar convida ao recolhimento e à organização interna. Respeite seus limites e evite pressões externas que tirem sua paz.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Tensões sociais podem surgir, especialmente em ambientes coletivos. Evite posturas inflexíveis e priorize conversas com quem você realmente confia. O dia pede equilíbrio e seletividade nas relações.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

No trabalho, é hora de revisar estratégias e agir com cautela. Mesmo diante de desafios, mantenha a discrição e busque o aprendizado por trás de cada obstáculo. Sua resiliência pode ser um diferencial.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

A Lua Minguante estimula um olhar voltado para dentro. Aproveite o dia para refletir sobre suas prioridades espirituais e cortar o que não contribui com seu bem-estar. Evite se envolver em discussões desgastantes.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

O momento pede introspecção e atenção com sua energia vital. Preserve seu espaço e evite dramas alheios. O silêncio pode ser sua melhor ferramenta de equilíbrio hoje.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Relações mais próximas pedem ajustes. Evite forçar a convivência e respeite o espaço do outro. Reflexões sobre os vínculos serão necessárias para restaurar a harmonia emocional.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Reduza o ritmo e priorize práticas que tragam bem-estar. O dia favorece atividades que conectem corpo e mente. Atenção redobrada com sua saúde física e emocional.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Discrição e planejamento serão aliados hoje. Evite exposições desnecessárias e aproveite para reorganizar sua vida financeira e emocional. Mantenha-se fiel ao que é essencial para você.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Problemas nos relacionamentos próximos podem surgir. Evite imposições e foque no equilíbrio interior. Momentos de serenidade podem ajudar a contornar os desafios com sabedoria.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

A comunicação será decisiva. Fale com clareza, escute com atenção e evite julgamentos precipitados. A diplomacia será sua melhor aliada nas interações do dia.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Atenção às finanças. A Lua Minguante no setor financeiro alerta para a importância do planejamento e da contenção de gastos. Evite compras impulsivas e revise investimentos com cautela.