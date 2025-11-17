Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 17/11: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta segunda-feira, 17 de novembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges
fonte

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (17/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Motivos não faltam para você discutir e brigar, mas não seria essa a melhor pedida para hoje. Por isso, melhor tolerar e desconsiderar o que em outros momentos sua alma trataria como convites à briga. Hoje melhor não.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

 Os bons sentimentos ajudam bastante, mas não resolvem tudo. A resolução de tudo depende do empenho com que você tratar os assuntos práticos que precisam de atenção. Bons sentimentos e praticidade, aí sim resolve

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

É bom começar a semana útil com entusiasmo e vigor, mas não é bom desconsiderar os sinais que a vida oferece, sugerindo que esse entusiasmo todo deva ser amadurecido, para não enfiar os pés pelas mãos. Melhor não.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Essa vontade louca de colocar ponto final nos assuntos que as pessoas arrastam sem resolver há de ser, novamente, prorrogada para um momento futuro, porque hoje não seria um dia interessante para resolver nada.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Tudo que está atravessado em sua garganta e que mereceria ser falado, ainda será melhor reter, porque apesar de surgirem oportunidades, os resultados seriam imprecisos, e isso complicaria em vez de solucionar. Outro momento.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Nada é seguro o suficiente para você descansar sobre os louros conquistados, ainda será necessário continuar batendo nas teclas que supostamente já deram todos os resultados pretendidos O esforço continua.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Talvez seja necessário procrastinar sua vontade de resolver tudo, porque ainda que seja legítima e pareça haver um cenário apropriado para isso, o dia de hoje é bastante imprevisível quanto aos resultados. Melhor não.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Acordar com a corda toda não significa que o dia seja excelente para mandar ver com suas pretensões, ignorando os sinais que a vida continua dando para reter seus impulsos e amadurecer melhor as propostas.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Em vez de se deixar levar pelo entusiasmo alheio, que é alegre e viçoso, mas que só serve para empurrar você à linha de frente, procure reter seus impulsos e se dedicar a pensar melhor em como colocar tudo em prática.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

 Melhor seguir a onda do dia, que se manifesta através das pessoas com que você se relaciona, sejam essas próximas ou as anônimas do dia a dia. Siga a onda para que seus impulsos não tomem as rédeas da situação.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

As lindas ideias que pintarem agora precisarão ser revistas em outro momento, para verificar se não foram produto de ingênuo entusiasmo ou se há realmente algo substancioso por trás delas. Ideias lindas são ideias lindas.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Sabe quando tudo parece estar bem, mas a alma pressente algo estranho, algo que a inquieta, algo que facilmente se transformaria em angústia? Cuide para que esse pressentimento não estrague seu humor no dia de hoje

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

