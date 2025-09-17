Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 17/09: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 17 de setembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (17/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

 Ter os instrumentos necessários disponíveis não é garantia de fazer a coisa certa, porque isso depende menos da instrumentalização do que de uma dose extra de boa vontade para encarar os acontecimentos. Vai encarar?

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Há coisas que, por mais duras que sejam, precisam ser postas sobre a mesa, em nome do esclarecimento. Evidentemente, nem todas as pessoas aceitam o esclarecimento, muitas preferem mentiras agradáveis. Agora não.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Fazendo o certo, tudo dará certo, mas como saber se a sua atuação será a correta? Enquanto o que você fizer beneficiar o maior número possível de pessoas, essa será a coisa certa a fazer. Do outro jeito, está errado.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

 Certos assuntos precisam ser discutidos, a despeito da má vontade de algumas pessoas envolvidas, as quais precisam ser postas em seus devidos lugares, porém, sem palavras ofensivas, mas com atitudes firmes e serenas.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

 Cumpra seus deveres, mesmo que a contragosto, porque em determinado momento sua alma argumentaria que não haveria equilíbrio nem justiça nesse sentido. Cumpra seus deveres, porque assim você consolida sua posição.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

É necessário tempo para obter experiências e boa vontade para as aproveitar e, assim, amadurecer o suficiente para sua alma ficar mais sábia. A sabedoria é um valor intangível, mas que tem uma importância fundamental.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

 Se todos os momentos em que sua alma teve medo tivessem sido proféticos, a essa altura do campeonato você nem mais existiria, o mundo inteiro teria sido engolido pelo apocalipse. Coloque o medo em seu devido lugar.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

 Diante da recusa das pessoas a seguir suas orientações, em vez de apresentar oposição ferrenha, procure adotar uma postura mais diplomática, articulando alianças sem se importar com o tempo. Tudo ao seu favor.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Agora não há margem de manobra para improvisação, é melhor seguir o roteiro planejado e se ajustar ao cumprimento das obrigações que lhe caibam, porque assim você evitará provocar contratempos desnecessários.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Seria uma beleza se houvesse garantia que as pessoas ouviriam direito o que você tem para lhes dizer, porém, na prática as coisas não são assim. Não importa, agora só importa você dizer as palavras certas.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

 Essa luz que sua alma pressente não é uma ilusão, é o futuro conversando com sua consciência e avisando que, apesar dos perrengues e contratempos, você está construindo um caminho gracioso e luminoso. Em frente.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Se pudéssemos preservar a leveza diante das situações densas que desafiam o ânimo, então o mundo inteiro seria completamente diferente. Porém, a maior parte do tempo andamos irritados. Seria melhor que fosse diferente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com)

