Horóscopo de hoje 17/09: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 17 de setembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (17/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
Ter os instrumentos necessários disponíveis não é garantia de fazer a coisa certa, porque isso depende menos da instrumentalização do que de uma dose extra de boa vontade para encarar os acontecimentos. Vai encarar?
♉ Touro (21/04 a 20/05)
Há coisas que, por mais duras que sejam, precisam ser postas sobre a mesa, em nome do esclarecimento. Evidentemente, nem todas as pessoas aceitam o esclarecimento, muitas preferem mentiras agradáveis. Agora não.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
Fazendo o certo, tudo dará certo, mas como saber se a sua atuação será a correta? Enquanto o que você fizer beneficiar o maior número possível de pessoas, essa será a coisa certa a fazer. Do outro jeito, está errado.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
Certos assuntos precisam ser discutidos, a despeito da má vontade de algumas pessoas envolvidas, as quais precisam ser postas em seus devidos lugares, porém, sem palavras ofensivas, mas com atitudes firmes e serenas.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
Cumpra seus deveres, mesmo que a contragosto, porque em determinado momento sua alma argumentaria que não haveria equilíbrio nem justiça nesse sentido. Cumpra seus deveres, porque assim você consolida sua posição.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
É necessário tempo para obter experiências e boa vontade para as aproveitar e, assim, amadurecer o suficiente para sua alma ficar mais sábia. A sabedoria é um valor intangível, mas que tem uma importância fundamental.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
Se todos os momentos em que sua alma teve medo tivessem sido proféticos, a essa altura do campeonato você nem mais existiria, o mundo inteiro teria sido engolido pelo apocalipse. Coloque o medo em seu devido lugar.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
Diante da recusa das pessoas a seguir suas orientações, em vez de apresentar oposição ferrenha, procure adotar uma postura mais diplomática, articulando alianças sem se importar com o tempo. Tudo ao seu favor.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
Agora não há margem de manobra para improvisação, é melhor seguir o roteiro planejado e se ajustar ao cumprimento das obrigações que lhe caibam, porque assim você evitará provocar contratempos desnecessários.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
Seria uma beleza se houvesse garantia que as pessoas ouviriam direito o que você tem para lhes dizer, porém, na prática as coisas não são assim. Não importa, agora só importa você dizer as palavras certas.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
Essa luz que sua alma pressente não é uma ilusão, é o futuro conversando com sua consciência e avisando que, apesar dos perrengues e contratempos, você está construindo um caminho gracioso e luminoso. Em frente.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
Se pudéssemos preservar a leveza diante das situações densas que desafiam o ânimo, então o mundo inteiro seria completamente diferente. Porém, a maior parte do tempo andamos irritados. Seria melhor que fosse diferente.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com)
