Horóscopo de hoje 17/08: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, domingo (17/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS



🔮 Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Sincronizar mentes e corações é um ato divino, uma bênção Todo momento de comunhão, de entendimento mutuo, de partilha, há de ser valorizado, é uma graça. É a vida se manifestando sem limites e obstáculos.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Mesmo que pareça injusto ter de arcar com tudo novamente, ainda assim é melhor agir e solucionar do que deixar as coisas correrem soltas. Alguém sempre tem de assumir a responsabilidade e atuar, este é seu momento.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

A mente é cheia de truques e armadilhas, e nem sempre a alma consegue transitar por esse terreno minado sem sair machucada. Procure manter o foco no propósito maior, naquilo que você quer ser quando crescer.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Importante é que você mantenha o domínio da situação, defendendo seus interesses. Tudo isso, evidentemente, acompanhado de uma dose colossal de emoções, um turbilhão interior que não parece caber em lugar algum.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

A dinâmica dos dias atuais é veloz e cheia de manobras, requerendo de você uma presença de espírito e atenção fora do habitual. Isso é assim porque o momento encerra valores e importâncias sobre seu futuro. Porvir.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Os planos que fazemos em silêncio precisam se comprovar na realidade, porque esta tem seu próprio funcionamento, além do quê, as outras pessoas têm seus planos também. Relacionamentos são sincronias de planos.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Confiar nas emoções requer certa dose de atrevimento, que nem sempre está presente. Este momento, porém, requer de você uma dose extra de ousadia, para que, apesar dos dilemas, você se lance numa direção. Alvo.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

A experiência de vida é complexa para nossa humanidade, porque acontece em dimensões muito diferentes entre si e ao mesmo tempo. Isso faz com que tenhamos de gastar muito tempo e energia tentando entender o que acontece.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Anda sendo um bom tempo para exteriorizar e fazer contatos, e assim colocar em marcha uma nova rodada de acontecimentos. A vida se renova continuamente, e nunca deixará de acontecer algo interessante para embarcar.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Faça você acontecer, e que as pessoas se beneficiem com isso, porque assim é a vida e ponto final. É melhor que as coisas sejam feitas do que ficar criando conflitos abstratos em que ninguém consegue se entender.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Entre uma coisa e outra, as rodas misteriosas da vida sincronizam o que seja necessário, nem sempre de acordo com o que desejamos, mas essa é outra história. A questão é, agora, seguir o fluxo. Seguir.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Neste momento de grande complexidade e de decisões fundamentais, vale mais permanecer com a alma serena, apesar de tudo. A serenidade fará com que você perceba o rumo das coisas, e consiga se sintonizar direito.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)