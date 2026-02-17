Horóscopo de hoje 17/02: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (17/02), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS



🔮 Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Ainda que seja difícil selecionar as pessoas de qualidade daquelas que só estão presentes e nada mais, mesmo assim é o que de melhor sua alma poderia fazer neste momento, selecionar. A seleção não acontece espontaneamente.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

As oportunidades vão e vêm, e nesse vaivém muitas se perdem enquanto algumas poucas são aproveitadas. É um movimento normal que não há de causar apreensão ao constatar que há oportunidades perdidas. É assim.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Suas ideias não são fáceis de assimilar, mas precisam ser divulgadas assim mesmo, porque mesmo que sejam poucas as pessoas que consigam entender, isso será suficiente para continuar desenvolvendo as ideias.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Todas essas questões difíceis que você faz o possível para driblar, a partir de agora adquirem proporções maiores, necessitando de sua intervenção. Faça isso, apesar de temer os resultados. É hora de coragem.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Depender de outras pessoas para realizar seus intuitos não é o melhor cenário, porém, é o que acontece na atualidade e, por isso, melhor seria você se adaptar às circunstâncias do que continuar lutando contra elas.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

O excesso de ideias que não encontram vias de manifestação é uma condição que congestiona a alma e que precisa ser evitada. É para isso que será sempre melhor errar por tentar, do que ficar esperando que tudo seja perfeito.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

A vontade de dar o pontapé inicial nas questões que entusiasmam sua alma não há de prevalecer sobre a necessária prudência que o tempo atual requer, porque o cenário do mundo está de ponta-cabeça, sem data para consertar.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Continue tentando se livrar desses assuntos que se arrastam ao longo do tempo sem solução, não apenas porque agora é oportuno tomar essa iniciativa, como também fazer isso em nome de melhorar a vida das pessoas.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Essas conversas todas que andam se desenvolvendo sobre temas muito variados, precisarão ser sintetizadas para sua alma não se perder em caminhos que não levem a nada. A diversidade distrai, mas é preciso mais foco.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Apesar da ansiedade que eventualmente atormenta você, agora é quando sua alma pode tomar algumas atitudes para se sentir mais segura e confortável com tudo que anda acontecendo. Finja segurança até ficar seguro.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Agora é quando se torna oportuno você tomar as iniciativas que ficaram em suspense, aguardando por um melhor momento para seguir em frente. Agora é esse momento melhor e, como todos, vai passar com rapidez.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Sua alma está na expectativa de muita coisa que parece vir a acontecer a qualquer momento, é um estado de suspense que vale a pena sustentar, apesar de, às vezes, dar a impressão de ser tudo uma fantasia. Não é!

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com)