Horóscopo de hoje 17/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sábado (17/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

♈ Áries (21/03 a 20/04)

As pessoas criticam a ambição alheia porque têm pudor de aceitar a própria. Você siga pelo seu caminho desfrutando de cada passo, e não se detenha a responder quaisquer críticas que lhe endereçarem. A inveja mata.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

É desnecessário subir o tom da voz para se fazer entender, porque, caso isso aconteça, seria sinal de que as coisas estão degringolando e que, em nome de um maior entendimento entre as pessoas, seria melhor silenciar.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Aquilo que seja feito com impulsividade, sem raciocinar direito, nem sempre dá resultados distorcidos, às vezes, é a melhor, ou talvez a única maneira de resolver o que estiver em andamento. Atue sem se condenar.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Algumas pessoas andam tão cheias de si que distribuem desafios e até insultos, sem perceber que, dessa forma, vão se tornando vulneráveis. Procure observar tudo isso com distanciamento, sem se envolver.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Reúna os instrumentos necessários para fazer frente às circunstâncias do momento. Não é muito legítimo considerar que as pessoas possam ser instrumentos também, mas, na prática, é isso mesmo que acontece. É por aí.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Com entusiasmo e em busca de regozijo, se lance atrevidamente na direção do futuro que você deseja, sem se importar com o esforço ou investimentos que tiver de fazer para chegar lá. Agora é a hora do entusiasmo.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Seria o caso de finalizar o que seja possível e deixar para depois o início do que quer que seja. A prioridade é colocar ponto final no que estiver ao seu alcance, para continuar viajando com leveza e alegria.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Praticar controle mental parece uma tarefa fadada ao fracasso, mas, na prática, é bastante simples. Esse controle não acontece suprimindo pensamentos, mas os substituindo por outros. Substituir pensamentos é o caminho.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A vontade de adquirir isso ou aquilo é algo que precisa ser revisto com uma boa dose de sabedoria, verificando se você realmente precisa do que deseja, ou se não seria o caso de o evento ser apenas um capricho.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Diante de tudo o que anda acontecendo e que provoca reações viscerais em seu corpo e alma, o melhor a fazer é tomar algum tipo de iniciativa, nem que seja para aliviar a tensão que paira no ar. Em marcha!

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Na falta de alguém competente para conversar, resta à sua alma conversar consigo mesma sobre esses assuntos íntimos que precisam ser resolvidos. De certa forma, isso vai servir, mas não vai ser algo definitivo.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

A vida é cheia de contradições e ambiguidades, e tentar que seja diferente é um objetivo fadado ao fracasso. Veja o caso das discórdias, que parecem promover desunião, mas que, em certos casos, são necessárias para a união.

