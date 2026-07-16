Horóscopo de hoje 16/07: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (16/07), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Todos os relacionamentos que você foi articulando ao longo do tempo servirão para você renovar seu dia a dia e viver um pouco mais de acordo aos seus desejos e objetivos. Nada perfeito, mas muita coisa boa vindo por aí.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Se tudo tivesse acontecido de acordo aos seus desejos não seria tão bom quanto o que está em andamento. Ainda você não tem essa percepção, mas garanto, seus olhos conseguirão ver o que por enquanto está difícil de enxergar.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Amizade não é necessariamente dar tapinhas nas costas e concordar com tudo. Amizade é também o contraponto necessário para sua alma não incorrer em exageros. Tenha em mente que a perspectiva é adquirir ordem e estabilidade.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Sua alma pressente situações que ainda não podem ser explicadas, porque provavelmente falam de um mundo do qual não temos palavras para definir. Não importa, as sensações falam, por enquanto, o que as palavras não expressam.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

À medida que o tempo passa e você amadurece, consegue perceber a situação de um ponto de vista mais amplo, e isso brinda com serenidade ao coração, a despeito de o cenário continuar sendo bastante complexo. Isso importa.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Melhor não perder muito tempo ocupando a mente com queixas e lamentos, porque dessa forma sua alma perde a oportunidade de perceber o montão de novidades que se encontram disponíveis. Há muita coisa boa por aí.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Invoque o espírito de aventura e se disponha a fazer o que até agora parecia impossível, porque andar pela via mais segura seria a forma mais eficiente de perder as boas oportunidades que a vida lhe oferece.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

É agora aquele futuro para o qual você empurrou certos assuntos que não quis enfrentar no momento em que surgiram. Procure se munir de boa vontade para evitar empurrar novamente tudo a um futuro incerto.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

É preciso ajustar contas e esse é um caminho de duas mãos, porque se você tiver cobranças a fazer, dê por garantido que sua alma será cobrada também. Só entre nessa dinâmica se aceitar que as coisas sejam assim.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

É possível poupar bastante recurso energético, seja esse material ou abstrato, voltando a se interessar em manter tudo em ordem, desde as questões menores do cotidiano às maiores dos objetivos de vida. É por aí.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Melhor seria que tudo transcorresse na maior serenidade, porém, se você perceber que isso se volta contra seus interesses, então nem hesite em se expressar de forma decisiva, mesmo que pareça um tanto agressivo.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Se tudo tivesse acontecido em paz até aqui provavelmente você não teria progredido nem tampouco melhorado como pessoa. Infelizmente, neste planeta nossa humanidade ainda precisa de cutucadas para se motivar a crescer.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)