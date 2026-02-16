Horóscopo de hoje 16/02: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (16/02), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Esses bons sentimentos que circulam na sua alma, talvez não possam ser manifestos de imediato, porque o cenário não seria propício e, provavelmente, o tiro sairia pela culatra. É o momento de silenciar os sentimentos.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Se as pessoas andam se entendendo e superando discórdias, entre nessa onda e acompanhe você também esse ritmo, porque com entendimentos razoavelmente consolidados, o caminho será mais fácil e o progresso mais rápido.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Consagre este dia a fazer avançar seus planos, especialmente aqueles em que você anda apostando alto. Faça tudo com carinho e imensa boa vontade, porque, como sempre, as circunstâncias tendem a atrapalhar bastante.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

A generosidade e a boa vontade são virtudes que muitas pessoas não merecem, porém, é assim que as coisas funcionam no Universo, por contradição. As pessoas que mais precisam de generosidade são as que menos a merecem.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Um mundo de sensações é registrado pela sua alma, sem saber direito o que fazer com essas informações, porque muitas delas se contradizem entre si. Não importa, coerência não é a razão deste momento, mas avançar com vigor.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

É ótimo quando há entendimento entre as pessoas, e é melhor ainda quando você sabe aproveitar essa onda. Agora é quando circulam bons sentimentos e ideias entre as pessoas, é questão de você selecionar direito.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Há horas em que uma boa conversa resolve muita coisa, mas há outras horas em que é melhor não tentar essa alternativa, mas se dedicar, em silêncio, a fazer tudo que estiver ao seu alcance de forma prática. Em frente.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Fazendo tudo com alegria e espírito de concórdia, você verá que são produzidos resultados que, de outra maneira, demorariam muito para acontecer e, talvez, nem sequer brindariam com os resultados esperados.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Passe em revista seus sentimentos e emoções, porque você encontrará por aí as informações reais e verdadeiras sobre o que anda acontecendo. O raciocínio lógico, infelizmente, fica buscando justificativas.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Trate bem as pessoas e aja com honestidade e transparência, porque assim você não apenas facilitará tudo, como também começará a atrair pessoas de muito mais qualidade do que as existentes na atualidade em sua vida.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Há inúmeras coisas que ficaram para trás e que agora parecem ter conspirado para surgirem todas ao mesmo tempo, demandando sua atenção, a qual, como sempre, depende de você decidir livremente se a oferecerá.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Ninguém pode obrigar você a ter boa vontade em relação às pessoas e circunstâncias, isso é algo que, ou brota espontâneo de sua alma, ou simplesmente é algo fingido e, com certeza, ficará evidente em algum momento.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)