Horóscopo de hoje 15/01: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (15/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

 Aquilo que é antigo e que vem impedindo sua decolagem, aos poucos irá se desintegrando nas próximas semanas, como resultado de todo seu esforço e das intervenções que andou fazendo em tempos passados, recentes e distantes.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

As facilidades vêm escondidas no meio das complicações, assim de misturado anda tudo no horizonte de seu destino. Portanto, procure manter a cabeça no lugar para enxergar tudo com discernimento e serenidade emocional.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Os sentimentos confirmam que algo importante está em andamento, mas na vida prática ainda não há nenhum sinal objetivo que valide o que os sentimentos pressentem. Não importa, o que é invisível é tão real quanto o visível.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

De certa maneira, e por mais que haja desentendimentos, as coisas se dirigem a um lugar de concórdia, que pode não ser definitivo, mas pelo menos brindará com alívio e esperança a todas as pessoas envolvidas. Melhor assim.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

A questão toda radica em escolher as pessoas certas para compor a equipe com que você realizará seus projetos. Esteja de prontidão para substituir aquelas que prometeram muito e entregaram pouco, sem pena nem dó.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

♎ Libra (23/09 a 22/10)

As emoções não podem ser controladas nem muito menos dominadas, elas têm vida própria e circulam pela alma como o vento, nem sempre sendo possível identificar de onde esse vem nem muito menos para onde vai. Emoções.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Use todos os argumentos que quiser e puder para tentar convencer as pessoas a se unirem aos seus projetos, porém, tome o cuidado de que esses argumentos sejam verdadeiros, senão o efeito será contrário ao desejado.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

O cenário é propício para você se focar nos assuntos práticos, mesmo que esses pareçam atrapalhar os grandes planos e ambições que circulam pela sua mente. O grande caminho é sempre feito de pequenos passos.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você há de se sentir livre o suficiente para mudar todos os planos se por essas coisas misteriosas da vida pressentir algo fora da ordem. Melhor criar uma reviravolta do que se sujeitar a algo que não daria certo.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

 Aos poucos, você vai colocando em ordem os pensamentos e emoções e, mesmo que não tenha dado para solucionar todos os perrengues, pelo menos você experimenta alívio e, talvez, uma ponta de louca alegria. Aí sim!

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Facilite o quanto seja possível aquilo que, gostando ou não, precisa acontecer, porque assim, não apenas você se verá livre da situação com rapidez, como também propiciará o surgimento de novas oportunidades.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

