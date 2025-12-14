Horóscopo de hoje 14/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, domingo (14/12), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Algumas pessoas evocam emoções muito baixas que seria melhor não sentir, porém, uma vez sentidas a alma tem de as administrar, de preferência com a maior sabedoria possível, o que nem sempre dá para fazer.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Apesar de certas pessoas lhe darem nos nervos, mesmo assim você vai ter de encontrar uma maneira de conviver com elas com mínimo atrito, porque senão vai ser um inferno, e não é isso que sua alma busca, não é mesmo?

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Esse ardor juvenil que faz as pessoas cometerem loucuras positivas é um exemplo a ser seguido, porque não seria sábio continuar evitando tomar as iniciativas idealizadas só porque pareceriam coisa de louco.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Entre as palavras que as pessoas dizem e as ações que elas empreendem, há um abismo de contradições, e se você tiver de escolher entre as palavras e os atos, prefira os atos para conhecer melhor as pessoas.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Nesta parte do caminho se manifestarão as emoções que não encontraram vias de expressão no momento em que foram evocadas pelos acontecimentos. Com o tempo, essas emoções podem ter amadurecido, ou apodrecido.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Cuide para que essas fortes emoções que circulam à solta pela alma humana neste momento não encontrem nas brigas e discussões a forma de se manifestarem porque, com certeza, há maneiras mais gostosas de expressão.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Mexendo nas coisas acabam voltando memórias antigas, saudades esquecidas, mas vivas em algum lugar da alma. E agora? O que sua alma fará com essas visões que parecem dizer que todo tempo passado foi melhor?

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Os atritos e as emoções intensas que emergem desses precisam ser postos em perspectiva, para sua alma não sofrer desgastes desnecessários nem muito menos provocar situações que não levariam a nada.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

As certezas são fortes, como sempre, mas atrapalhadas, porque estimulam a tomada de ações que, se postas em prática de imediato, produziriam mais comoções do que soluções. Melhor amadurecer tudo um pouco mais.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Dá vontade de dizer algumas verdades, mas aconteceria o mesmo de sempre, dizer as verdades não apenas não traria o alívio sonhado quanto também provocaria comoções que agregariam desgaste ao momento. Melhor não.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Coisas acontecem e palavras são ditas que teria sido melhor não ouvir nem testemunhar, porém, assim é a realidade, ela nos invade através da percepção e nossas almas ficam com o ônus de digerir as informações. Em frente.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Permita que as emoções orientem seus passos e atitudes, porque mesmo que o movimento seja bastante atrapalhado e desconjuntado, isso será preferível a você ficar esperando que algo mágico aconteça por si só.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editoraweb de OLiberal.com)