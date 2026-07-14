Horóscopo de hoje 14/07: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta terça-feira, 14 de julho de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (14/07), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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♈ Áries (21/03 a 20/04)

Até o que deveria ser definitivo passou a ser temporário, assim andam as coisas. Porém, sua busca há de continuar firme, sua pretensão de colocar ponto final nas amarras do passado é um objetivo nobre e digno.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Hoje é um daqueles dias em que a mente parece funcionar aos trancos e solavancos, produzindo desgaste e desorientação. Evite se preocupar, e se tiver de fazer coisas que exijam atenção, melhor adiar e descansar.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Para sua alma se sentir segura é evidente que o fator material é fundamental, porém, não espere solucionar tudo de imediato, porque as coisas ainda vão precisar de mais tempo de amadurecimento. Tempo ao tempo.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Acordar com vontade de colocar ordem em tudo não significa que esse seja o momento propício para esse movimento. Tome seu tempo, demore para fazer tudo que seja habitual e evite se meter em novos assuntos. Adie tudo.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Tome o dia para descansar, a despeito de ter inúmeros assuntos em andamento que exigiriam sua atenção. Se necessário, finja se debruçar sobre esses assuntos, mas dentro de você renuncie à vontade de dar conta de tudo.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

A desorientação das pessoas anda afetando negativamente seu humor e você precisa ter isso em mente, para não se confundir com raciocínios culposos, como se você não estivesse dando seu melhor. Mantenha o senso de proporção.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Procure hoje dar continuidade a tudo que esteja em andamento, evitando dar o pontapé inicial em qualquer assunto importante nem tampouco finalizar questões das quais você espere colher resultados objetivos.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

As boas ideias que eventualmente você tiver hoje precisam ser passadas a limpo amanhã, porque o brilho delas pode ser fugaz e inconsistente, mas enquanto durar, esse brilho parece eterno e cheio de graça.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A urgência há de ser temperada com bom senso, pois, assim você vai evitar se meter em encrencas só pela vontade de ver algo diferente acontecer. Por enquanto, é melhor o tédio da rotina, porque é mais seguro.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Os ajustes de conta que você precisa fazer com certas pessoas serão bem feitos tendo o tempo ao seu favor. Portanto, evite se precipitar tentando solucionar de imediato o que ainda vai precisar de mais tempo.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Os perrengues habituais tendem a se acentuar neste momento, mas absolutamente nada há de perturbar sua boa vontade de levitar acima de tudo e de todos, porque é com a alma leve e alegre que você vai dar conta de tudo.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Os perrengues habituais tendem a se acentuar neste momento, mas absolutamente nada há de perturbar sua boa vontade de levitar acima de tudo e de todos, porque é com a alma leve e alegre que você vai dar conta de tudo.