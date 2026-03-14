Horóscopo de hoje 14/03: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sábado (14/03), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

O bardo disse e está dito, o mundo é um grande palco no qual os humanos desempenhamos papéis, nem sempre sabendo especificamente a natureza desses, mas sendo levados daqui para lá pelas ondas da vida. Muita vida.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

A serenidade brilha pela sua ausência, agora não é um momento em que você possa depender dela, nem muito menos continuar esperando que os ânimos se acalmem. É preciso fazer o necessário a despeito de tudo e de todos.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Tomar iniciativas e fazer acontecer é o melhor para este momento, porque mesmo que você tenha medo dos eventuais resultados, atravessar a barreira do medo fará você perceber a verdadeira face das coisas. Coragem.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Jogo aberto e honesto, só assim sua alma vai poder ter domínio sobre o que acontece e, além disso, vai conseguir resistir ao avanço de certas pessoas, que ainda pretendem que tudo continue escondido. Melhor não.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Manobras delicadas podem ser feitas neste momento, aquelas que você achou arriscadas demais em outros tempos, mas que agora se apresentam como perspectivas que sua alma pode digerir sem dificuldade. Em frente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

É oportuno selecionar direito as pessoas com que você anda e que se acostumou a ter como referência, porque elas exercem uma influência enorme nas suas decisões. Como agora é um tempo decisivo, a natureza das pessoas importa.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Tome para si a responsabilidade de fazer dar certo o que pretende, porque ainda que para isso certas pessoas deveriam cumprir suas partes, depender delas só fará você perder tempo. Assuma a responsabilidade e ponto final.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Com tanta coisa envolvida nesta parte do caminho, e com tão pouca ajuda da parte das pessoas, sua alma se encontra no momento em que a impaciência parece ditar as regras, e não é que, no fim, é ela que resolve?

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Há coisas que passam e não deixam rastros, mas para isso você precisa conter o nervosismo que dá contemplar o cenário de ponta-cabeça, justo num momento em que a alma precisaria ter mais sossego. Deixe passar.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

A inevitabilidade de certas conversas pode dar um pouco de medo, mas isso há de ser desconsiderado, porque o medo nem sempre é uma profecia de que algo dará errado. O medo também é a medida da importância da situação.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Obter conforto e segurança não é algo que venha a ser servido em bandeja de prata. Você precisa se erguer e fazer as demandas necessárias e, além disso, tomar todas as iniciativas pertinentes. Em frente.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

A vida não outorga a você muita margem de manobra nesta parte do caminho, porque há coisas que não podem mais ser proteladas nem evitadas. É hora de agarrar o touro à unha e assumir o protagonismo do destino.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)