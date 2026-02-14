Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 14/02: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste sábado, 14 de fevereiro de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, sábado (14/02), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Manter certo senso de ridículo é importante, mas não ao ponto de sua alma evitar se atrever a ir além do terreno conhecido, se aventurando de tal forma que as trapalhadas se tornam inevitáveis. Nada disso importa.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Enquanto você continuar respirando entre o céu e a terra haverá também futuro digno de ser conquistado, portanto, evite se acomodar demais no que sua alma já conquistou e se motive pelo ardor de seguir em frente.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Quem não comete trapalhadas é porque nunca se atreve a ir além do que conhece. De vez em quando é importante dar passos maiores do que a própria perna, senão, como sua alma conheceria o que está além dela? Importante.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

De fato, as coisas estão longe de como deveriam ser, porque nunca a vida teve essa intenção. É que os humanos nos pautamos pelos desejos enquanto a vida se pauta pelas necessidades. Uma enorme diferença.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Às vezes é preciso deixar que as coisas degringolem como resultado de trapalhadas que poderiam ter sido evitadas, mas que se as pessoas não experimentam na pele o resultado dos erros, não conseguem entender nada direito.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

 Quando algo dá errado, a alma se ressente, mas em grande parte esse ressentimento é desnecessário, porque o acontecimento não é um castigo, é o convite ao aperfeiçoamento, que dá trabalho, mas é necessário.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Mesmo que as coisas não saiam do jeito planejado, terá sido melhor tentar do que ficar esperando por um momento perfeito que, talvez, nunca aconteceria. O momento não será perfeito, você o irá aperfeiçoando com as tentativas.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Está difícil confiar em que as pessoas vão atuar dentro do que tenha sido combinado, mas acontece que nesta parte do caminho sua alma não tem alternativa senão a de confiar. Portanto, faça das tripas coração.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

É hora de complicar! Sim, porque a vida sem alguma encrenca, no bom sentido na melhor das hipóteses, mas às vezes vale também pela pior dessas; então, a vida sem alguma encrenca perde seu sabor. Jogo complexo.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Evite se acomodar em qualquer das dimensões de sua existência, sejam essas relativas ao íntimo ou à sua vida pública. Evite se acomodar, porque nesta parte do caminho as oportunidades requerem lucidez.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

A precipitação resulta em trapalhadas, porém, dessa vez é melhor não as evitar, porque senão sua alma não entenderia a maneira de retificar os erros cometidos nem tampouco poderia se aperfeiçoar. Deixe estar.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Ainda há pontas soltas de outros tempos que surgem inadvertidamente e atrapalham seus planos em relação ao futuro, mas nem por isso sua alma há de perder tempo se preocupando. Bola para frente, ainda há jogo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

