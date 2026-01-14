Horóscopo de hoje 14/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (14/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Para que as coisas não degringolem quando vão bem, é preciso manter uma atenção que não deve ser tensa nem ansiosa, mas de expectativa alegre. Parece fácil, mas na prática requer uma presença de espírito colossal.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Essa vontade louca de contar para o mundo inteiro a natureza de seus bons sentimentos há de ser considerada um impulso sagrado. É importante, porém, você também se lembrar que o mundo não é sagrado, mas profano.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Aquilo em que você está pondo a mão agora tem perspectiva de crescimento, desde que você detenha o controle sobre as operações pertinentes, porque se deixar na mão de outras pessoas, aí a história seria outra.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

As contrariedades que se apresentam são leves, porém, fazem barulho suficiente para sua alma as considerar importantes Trate tudo com delicadeza e com uma certa dose de indiferença também, para seguir em frente.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Apesar de nada de novo nem de concreto ter surgido para estimular sua esperança, mesmo assim você notará uma mudança substancial no seu estado de ânimo que, por pressentir as mudanças, já as dá por realizadas. Em frente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Tantas coisas bonitas que você pensou a respeito de seu futuro, e também da vontade de realizar projetos importantes que beneficiariam muita gente; pois bem! Agora transforme o entusiasmo em operação concreta.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Outorgue prioridade a tudo que você possa finalizar neste momento, especialmente àqueles assuntos que se arrastam há tanto tempo que provavelmente nenhuma das pessoas envolvidas se lembra bem como foi que tudo começou.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

As ideias não têm verdadeiro dono, porque a mente humana não é individual, é um órgão de percepção coletivo. Porém, como essa não é uma realidade aceita, parece que as ideias surgem ao mesmo tempo em diversas mentes.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Todas essas manobras que você anda fazendo para adquirir mais consistência e estabilidade serão relativamente bem sucedidas, desde que você, além de pensar em seu conforto e segurança, pense nas condições alheias também.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Fundamental mesmo é o amor, como reza a bossa nova, mas não especificamente o amor romântico, que tantos dissabores provoca, porém, o amor fraternal, que leva as pessoas a se conectarem entre si sem interesse.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Os sacrifícios que você faz para manter tudo em funcionamento não hão de ser encarados como experiências sofridas. Não há como se livrar do sofrimento entre o céu e a terra, mas há como escolher focar no regozijo.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Nada de errado com buscar autonomia individual, porém, se isso é feito a expensas das conexões amorosas que eventualmente você poderia fazer, em vez de progresso essa busca trará decadência. Só o amor resolve.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)