Horóscopo de hoje 13/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (13/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Nem sempre é possível expressar os bons sentimentos que circulam na alma, porque as convenções sociais não permitem ou mesmo porque as pessoas poderiam interpretar de forma distorcida tal expressão. Isso passa.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Se os desentendimentos entre as pessoas resultassem em algo bom para o mundo, viveríamos uma época de prosperidade e bonança, mas é o contrário disso. Portanto, faça o possível para transcender os conflitos. É assim.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Evite deixar para depois o que poderia organizar agora mesmo, sem mais delongas. Evite permitir que seus anseios de experiências mais divertidas atrapalhem o bom andamento do que é possível fazer agora, de imediato.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Tenha em mente o que você pretende de verdade, sem mentir para sua própria alma tentando agir de forma pertinente. A sinceridade para com sua própria alma é fundamental nesta parte do caminho, para que tudo dê certo.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Os momentos íntimos brindam com alegria e esperança, porque se você depender do cenário e das circunstâncias, só encontrará perrengue. Procure preservar os bons relacionamentos com essas pessoas de qualidade. É isso.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

É oportuno fazer manobras para sua alma se sentir mais segura e confiante, e se isso requer que você crie estratégias para melhorar sua vida financeira, que assim seja! Descubra o que é que deixa sua alma confiante.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

É oportuno fazer manobras para sua alma se sentir mais segura e confiante, e se isso requer que você crie estratégias para melhorar sua vida financeira, que assim seja! Descubra o que é que deixa sua alma confiante.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Atue com generosidade, ansiando o bem de todas as pessoas com que você entrar em contato, conhecidas e desconhecidas, irradie de seu coração os melhores sentimentos possíveis, faça isso sem chamar a atenção sobre você.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Pense as coisas mais bonitas que conseguir imaginar e se dedique a amadurecer os bons sentimentos que surgirem do exercício, pois assim, sem você perceber nem ter tido a intenção, os relacionamentos melhoram.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Agora é um momento de sociabilidade, para a qual, talvez, sua alma não está completamente preparada, porque tem ojeriza de fazer contato sem verdadeira vontade, mas os resultados serão compensadores. Experimente.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Ainda que seja tentador descansar e se despreocupar de tudo e de todos, este é um momento que recompensa a atividade produtiva, que pode muito bem ser executada com a alma leve, sem apego ao fruto das ações.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

O cenário pode não ser o que você esperava, mas é o que está disponível. O que importa mesmo, nesta parte do caminho, é sua atitude. Adotando uma atitude vitoriosa, você vai avançar bastante em suas pretensões.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)