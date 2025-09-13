Horóscopo de hoje 13/09: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sábado (13/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/03 a 20/04)

As coisas se complicam, porém, não porque sejam complicadas em si mesmas, mas porque as pessoas envolvidas não se organizam e deixam tudo para última hora. Nesse caso, você vai ter de colocar ordem em tudo.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Um pouco mais de leveza e divertimento ajudará você a pairar acima dos perrengues que insistem em permanecer ativos, a despeito de tudo que você faz para os transcender. Não se importar com esses é a melhor pedida.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Surge a oportunidade de você se livrar de alguma carga que não é mais necessário suportar, mas que por essas coisas de se acomodar na inércia, ainda existe e você carrega. Faça disso sua prioridade. É oportuno.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Conversa vai, conversa vem, sem perceber é possível que você esteja dando munição aos seus adversários, confidenciando assuntos que ainda seria melhor preservar sob o véu da discrição Melhor você não ir por aí.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Descansar é preciso, mas não como um destino final, porém, como o necessário tempo que você toma entre uma luta e outra, porque nesta parte do caminho se definem questões muito importantes, que merecem sua atenção.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Agora é quando sua alma fica esclarecida o suficiente para seguir em frente com suas pretensões. Isso libera muita energia e entusiasma a alma, porque provoca avanços substanciais em tudo que seja do seu interesse.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Essas ideias que você anda tendo em silêncio precisam ser amadurecidas melhor antes de ser colocadas em prática. São boas ideias e entusiasmam sua alma, mas provavelmente ainda não trariam o efeito desejado.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

De repente parece haver entendimento para logo depois o desentendimento se tornar novamente a nota dominante. Assim de oscilantes andam as coisas, talvez só para irritar sua alma, que busca terreno estável.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Agora é um daqueles momentos em que coisas importantes podem ser feitas por você, de forma independente de se as pessoas colaboram ou não. Seria melhor que colaborassem, mas não há nenhuma garantia a respeito.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Aquilo que as pessoas acham complicado, sua alma tira de letra, mas também há coisas que para as pessoas são simples e você acha complicadas. É por isso que a colaboração é tão importante. Apesar de desvalorizada.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

É bastante comum complicar o que poderia ser bastante simples, e em geral essa atitude não provoca grandes transtornos Não é o caso do momento atual, no qual as questões simples precisam ser tratadas com simplicidade.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Conceder a razão não é o mesmo que dar o braço a torcer. Conceder a razão significa você aceitar que há outra maneira de enxergar uma situação, enquanto dar o braço a torcer é o ato de conceder resmungando por dentro.

