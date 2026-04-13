Horóscopo de hoje 13/04: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (13/04), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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🔮 Saiba qual o seu signo

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

As reações são naturais, porém, você precisa ter um planejamento mínimo para que, diante das surpresas, essas reações sejam mais inteligentes e menos estabanadas. Tudo pode ser rápido, mas também com muita ordem.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

O tempo está ao seu favor, portanto, evite qualquer tipo de precipitação, porque se você tentar acelerar o curso dos acontecimentos, o que seria um objetivo de elevada qualidade se tornaria algo banal e decepcionante.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

A vida em comunidade é uma necessidade humana, que o feroz individualismo proposto pela civilização moderna deturpa e mascara. Procure se congregar com pessoas de qualidade, que tenham espírito de solidariedade.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

É hora de você se expor mesmo que sinta pudor ou que ache que ainda não está com a alma pronta para os acontecimentos em curso. Aproveite este momento do destino para assumir mais domínio sobre o que acontece.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

O que acontece a outrem é assunto seu também, porque essa história de que cada pessoa deve cuidar do seu terreiro não está com nada, tudo comprova que nossa humanidade existe em interdependência. Solidariedade é tudo.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Abandone o quanto antes a vida como você a conheceu até aqui, e abra os braços para um futuro que ainda é desconhecido, mas que acena a você com imagens ideais que fazem seu coração arder de vontade de as realizar.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

O que acontece a outrem é assunto seu também, porque essa história de que cada pessoa deve cuidar do seu terreiro não está com nada, tudo comprova que nossa humanidade existe em interdependência. Solidariedade é tudo.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Todos os ingredientes que você precisa para realizar suas pretensões estão disponíveis, mas se encontram espalhados em diversos âmbitos existenciais. Nada chega servido em bandeja, tudo precisa de garimpo.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Viver bem não é uma experiência individual, porque ser humano algum pode ser feliz em detrimento da felicidade das pessoas com que se relaciona. Portanto, faça felizes às pessoas do seu círculo e ganhará muito com isso.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Tudo está se acomodando direito, talvez diferente de como você esperava que as coisas fossem, mas se você transcender o quanto antes o ânimo atravessado que isso provoca, perceberá os benefícios envolvidos.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

A Vida continua brindando a você com inúmeras propostas e oportunidades, mas você precisa se lembrar que não dá para aceitar todas, já que o dia continua tendo a mesma medida de sempre, e não cabe tudo nele.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Se a semana começa intensa é porque os próximos dias seguirão por essa linha também. Intensidade significa sentir muito, pressentir mais, e ter de resolver os dilemas sobre o que fazer com tamanha carga emocional.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)