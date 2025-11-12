Horóscopo de hoje 12/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (12/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

🔮 Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

A liberdade não é a extinção dos obstáculos e limitações. A liberdade é a atitude que você toma para transcender os obstáculos e limitações até chegar o momento em que essas condições não tenham mais nenhum valor.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Enquanto as suspeitas aumentam e não há diálogo claro e sincero para ver como são as coisas realmente, sua alma terá de continuar administrando uma emoção que vai se cozinhando e que pode explodir a qualquer momento.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

As demandas que as pessoas fazem podem até ser legítimas, mas chegam numa hora em que sua alma precisa de mais espaço, de mais liberdade e, por isso, são indigestas. Isso vai passar, não precisa haver conflito nenhum.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Seria melhor que tudo estivesse em ordem para você se dedicar a outras coisas, porém, a rotina anda requerendo sua atenção. Melhor não se irritar com isso, porque organizar as coisas básicas nunca será perda de tempo.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Administre com sabedoria essa vontade louca de pegar outro caminho diferente do atual, criando uma reviravolta que, com certeza, ninguém vai entender, porque as pessoas não têm acesso aos seus dilemas interiores.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Começar tudo de novo não seria má ideia, apesar de pesarem todos os investimentos feitos até agora. Melhor começar tudo do zero do que continuar investindo para reformular o que, na prática, continua sem funcionar.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Procure ser firme sem, no entanto, que sua atitude pareça agressiva nem muito menos ofensiva. É uma manobra bastante complexa, mas é possível atuar com firmeza sem pisar no calo de ninguém. É hora de fazer isso.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Dá vontade de investir em novas aventuras, mas é preciso amadurecer todas as ideias antes de se lançar loucamente em qualquer direção, porque muitas coisas que parecem atraentes agora, depois não o serão.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Agora é quando sua alma perde a paciência e bate na mesa, demandando a atenção devida. Talvez a manobra saia bem, talvez não, é impossível prever com certeza os resultados. Você está à sua própria sorte.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Os sentimentos viscerais precisam ser contidos nesta parte do caminho, porque os sacrificar em nome de objetivos maiores e mais nobres dará a você margem de manobra mais ampla para conquistar suas pretensões.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Seria melhor que tudo fosse feito com calma e serenidade, mas parece que esse cenário anda distante de acontecer. Por enquanto, você vai ter de se adaptar a esse estado alterado de coisas e fazer o melhor possível.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Evite perder tempo com distrações sedutoras, porque nesta parte do caminho seria melhor se focar naquilo que produzir resultados concretos, os quais, depois, no futuro, lhe darão a base para se distrair quanto quiser.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)