Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 12/11: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 12 de novembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges
fonte

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes (Reprodução / Redes Sociais)

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (12/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

image Mercúrio Retrógrado: confira quais são os 4 signos que serão mais afetados com o fenômeno
O fenômeno iniciou no último dia 9 e seguirá até 29 de novembro



image Abre caminhos, ajuda no amor e viagens: conheça Exu Lonan e como pedir bençãos ao orixá
Oferendas e cânticos são umas das práticas que as pessoas costumam realizar para conseguir alcançar um pedido

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

A liberdade não é a extinção dos obstáculos e limitações. A liberdade é a atitude que você toma para transcender os obstáculos e limitações até chegar o momento em que essas condições não tenham mais nenhum valor.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

 Enquanto as suspeitas aumentam e não há diálogo claro e sincero para ver como são as coisas realmente, sua alma terá de continuar administrando uma emoção que vai se cozinhando e que pode explodir a qualquer momento.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

As demandas que as pessoas fazem podem até ser legítimas, mas chegam numa hora em que sua alma precisa de mais espaço, de mais liberdade e, por isso, são indigestas. Isso vai passar, não precisa haver conflito nenhum.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Seria melhor que tudo estivesse em ordem para você se dedicar a outras coisas, porém, a rotina anda requerendo sua atenção. Melhor não se irritar com isso, porque organizar as coisas básicas nunca será perda de tempo.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Administre com sabedoria essa vontade louca de pegar outro caminho diferente do atual, criando uma reviravolta que, com certeza, ninguém vai entender, porque as pessoas não têm acesso aos seus dilemas interiores.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Começar tudo de novo não seria má ideia, apesar de pesarem todos os investimentos feitos até agora. Melhor começar tudo do zero do que continuar investindo para reformular o que, na prática, continua sem funcionar.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Procure ser firme sem, no entanto, que sua atitude pareça agressiva nem muito menos ofensiva. É uma manobra bastante complexa, mas é possível atuar com firmeza sem pisar no calo de ninguém. É hora de fazer isso.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

 Dá vontade de investir em novas aventuras, mas é preciso amadurecer todas as ideias antes de se lançar loucamente em qualquer direção, porque muitas coisas que parecem atraentes agora, depois não o serão.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Agora é quando sua alma perde a paciência e bate na mesa, demandando a atenção devida. Talvez a manobra saia bem, talvez não, é impossível prever com certeza os resultados. Você está à sua própria sorte.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

 Os sentimentos viscerais precisam ser contidos nesta parte do caminho, porque os sacrificar em nome de objetivos maiores e mais nobres dará a você margem de manobra mais ampla para conquistar suas pretensões.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Seria melhor que tudo fosse feito com calma e serenidade, mas parece que esse cenário anda distante de acontecer. Por enquanto, você vai ter de se adaptar a esse estado alterado de coisas e fazer o melhor possível.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Evite perder tempo com distrações sedutoras, porque nesta parte do caminho seria melhor se focar naquilo que produzir resultados concretos, os quais, depois, no futuro, lhe darão a base para se distrair quanto quiser.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

horóscopo

astral

signo do dia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda