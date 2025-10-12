Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 12/10: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste domingo , 12 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, domingo (12/10), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Tomar iniciativas é com você! O assunto é selecionar direito que iniciativas tomar e de que outras desistir, em primeiro lugar porque não há tempo para tudo, e em segundo lugar para que a vida tenha mais qualidade.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

 Agora é um bom momento para tomar distância do barulho que as pessoas fazem e se dedicar a refletir sobre os assuntos mais complicados em que sua alma anda envolvida. Faça isso sem apego aos resultados, com prazer.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

O contato social está comprometido, dado o estado do mundo, que deixa as pessoas fora de si. Porém, ainda assim, é preciso você sair em busca de conexões sociais que enriqueçam seu caminho. Transite por lugares públicos.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Ainda que hoje seja domingo, procure seguir o que sua alma pretende e se dedicar a colocar em dia os assuntos que estão ao seu alcance. Amanhã você poderá descansar melhor, depois de ter adiantado o expediente.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Amplie seu entendimento sobre tudo que anda acontecendo e que mais atazana sua alma, porque enquanto sua alma continuar obstinada na tentativa de reduzir tudo ao que deseja ver acontecer, você só colherá sofrimento.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Qualquer coisa que você imaginar para que o futuro seja próspero e bem-aventurado envolverá uma dose de risco, que sua alma temerá. A questão toda reside em que nível de risco assumir, e como transcender o medo.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

 Dizem por aí que não seria saudável agir em nome de agradar quem quer que seja, mas ao mesmo tempo é muito humano se importar com o olhar alheio e com o bem-estar das pessoas com que nos relacionamos. Siga sua intuição.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Essas pequenas coisas do dia a dia que deveriam funcionar no automático, de vez em quando requerem um tanto de atenção para serem preservadas em bom funcionamento. Procure olhar para essas e fazer o necessário.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

 Arde o espírito de aventura em você, agora só falta encontrar companhia adequada para se juntar e se lançarem com ousadia ao desconhecido. Essa é a parte difícil, encontrar as pessoas certas. Elas existem.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

 Repetir o mesmo de sempre é seguro, mas nem sempre brinda com os mesmos resultados, e se isso acontecer hoje, procure ter a alma bem disposta a mudar de rumo de imediato, e testar alternativas, porque estão disponíveis.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Quando acontecem muitas coisas ao mesmo tempo e muitas demandas são feitas sobre você, é importante manter a cabeça e coração nos seus devidos lugares, e selecionar direito o que você atenderá. Não dá para atender tudo.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

 Mantenha os recursos financeiros sob controle, procure dominar sua vontade de sair por aí adquirindo coisas que, no futuro, não se mostrarão tão necessárias quanto o desejo as desenha aqui e agora. Contenção.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

