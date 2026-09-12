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Horóscopo de hoje 12/09: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste sábado, 12 de setembro de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, sábado (12/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

As discussões não garantem bons resultados, porém, mesmo assim acontecem e envolvem você. Seria o caso de manter a cabeça no lugar para poder conduzir essas discussões na direção dos seus interesses. Só assim daria certo.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Para você não se perder em narrativas fantasiosas, na tentativa de explicar o que seria apenas preguiça, procure focar no que realmente importa. Fique ciente de que fazendo o necessário você ganharia um alívio impagável.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Selecione com muito discernimento as pessoas com que você vai compartilhar seus momentos de alegria e bem-estar, porque como em geral as pessoas preferem o sofrimento, elas tendem a minar os momentos de alegria.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Sua alma sente infinitamente mais do que consegue expressar, por isso é bom você ler livros, para se espelhar no esforço que outras pessoas fazem e fizeram na tentativa de aumentar a capacidade de expressão.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Pessoas de todos os tipos são necessárias nesta parte do caminho, tanto as que sempre apoiaram você quanto as que, eventualmente, foram contrárias aos seus movimentos. Articule com maestria as alianças necessárias.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Para consolidar seus interesses não é suficiente você ficar defendendo aquilo que já conquistou. Nesta parte do caminho se apresentam oportunidades que requereriam assumir riscos, sem garantia de nada dar certo.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Se as pessoas aprovarem ou desaprovarem o que você fizer agora é algo que há de acontecer depois de você ter colocado em prática suas ideias e intenções, porque se quiser aprovação antecipada, vai ficar esperando.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Para sua alma não ficar remoendo ressentimentos a saída é você se ocupar com esse montão de assuntos práticos que requerem sua atenção o tempo inteiro, e que não funcionariam no automático, sem a sua ajuda.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Para as pessoas realmente entenderem o que você quer lhes comunicar, você precisa expressar suas ideações como se estivesse falando com crianças, pausadamente e dando exemplos práticos. Assim tudo dará certo.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

É evidente que não vai se abrir o céu e surgir um dedo que aponte na direção que você precisaria tomar agora, você precisa assumir o incômodo das dúvidas e dilemas até conseguir discernir qual seria a melhor opção.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Evidentemente, seria melhor que tudo fosse aberto, leve e alegre, porém, essas condições só virão após sua alma aceitar a dose de riscos que precisa ser assumida, tendo em vista o progresso ulterior. Em frente.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Intuitivamente, sua alma percebe o que, depois, não consegue explicar, porque se trata de um mundo muito amplo e inclusivo de ocorrências que a mente analítica levaria anos para organizar e entender. Intuição.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)

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