Horóscopo de hoje 12/09: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (12/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/03 a 20/04)

A vida cotidiana é cheia de pequenas delícias que regozijam a alma, e que estão sempre ao alcance da mão. Procure desfrutar o quanto possível de tudo que é próximo, porque é aí que, agora, a magia da vida acontece.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Agora é bom você se atrever um pouco mais do que o habitual, em nome de testar sua capacidade e alcance. Faça isso com total desapego dos resultados, porque do jeito que anda o mundo, nada é garantido. Nada.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

A vida é dinâmica e sempre cheia de surpresas, e sua alma gosta, porém, há dias em que a alma também precisa se sentir segura, confortável, sem que nenhuma surpresa venha a lhe tirar o sossego. Isso também vale.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

O dinamismo que toma conta de sua alma há de ser aproveitado ao máximo, porque como tudo o mais, também vai passar. Não existia antes e não há garantia de que existirá amanhã, portanto, aproveitar é a pedida. Em frente.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

De um jeito ou de outro, você comprovará que a vida continua graciosa e cheia de bênçãos. É que às vezes para fazer essa comprovação é preciso passar por épocas muito densas, nas quais parece estar tudo perdido.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Este é um daqueles momentos que parecem mágicos, porque sua alma não precisa ficar pensando demais nem tendo cuidado para dar tudo certo. Com alegria e leveza, as coisas vão acontecendo e tudo é feito sem esforço.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Há horas em que quanto mais se faz força para algo acontecer, menos chances há de isso dar resultados positivos. Há outras horas, no entanto, como agora, que com poucos gestos e movimentos acontecem coisas demais.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Não se sabe o porquê, mas tudo indica que a mente guarda mais a memória das impressões ruins do que das boas. Porém, isso não significa que haja carência de coisas boas. Quando acontecem, é bom as desfrutar com intensidade.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A boa vontade não há de ser ingênua, porque sempre há por aí pessoas dispostas a se aproveitar dos semelhantes e lhes aplicar algum golpe. A boa vontade é sagrada, mas precisa ser acompanhada com um olhar sábio.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Os sorrisos tentadores não hão de ser rejeitados sumariamente, como se fossem perigosos. As expressões de simpatia produzem bons sentimentos, desde que não haja péssimas intenções por trás dessas.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Quando as coisas complicam é desnecessário e contraproducente entrar em pânico. A complexidade do cenário é um chamado para sua alma racionalizar o que acontece e, a seguir, encontrar a solução que estiver ao alcance.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Aproveite este momento de regozijo para fazer contato social e retornar ao movimento que propicia os bons encontros. Saia de casa, se exponha, vista uma roupa melhor do que a habitual, os contatos sociais são fundamentais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)