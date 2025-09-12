Horóscopo de hoje 12/09: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta sexta-feira, 12 de setembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (12/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
A vida cotidiana é cheia de pequenas delícias que regozijam a alma, e que estão sempre ao alcance da mão. Procure desfrutar o quanto possível de tudo que é próximo, porque é aí que, agora, a magia da vida acontece.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
Agora é bom você se atrever um pouco mais do que o habitual, em nome de testar sua capacidade e alcance. Faça isso com total desapego dos resultados, porque do jeito que anda o mundo, nada é garantido. Nada.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
A vida é dinâmica e sempre cheia de surpresas, e sua alma gosta, porém, há dias em que a alma também precisa se sentir segura, confortável, sem que nenhuma surpresa venha a lhe tirar o sossego. Isso também vale.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
O dinamismo que toma conta de sua alma há de ser aproveitado ao máximo, porque como tudo o mais, também vai passar. Não existia antes e não há garantia de que existirá amanhã, portanto, aproveitar é a pedida. Em frente.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
De um jeito ou de outro, você comprovará que a vida continua graciosa e cheia de bênçãos. É que às vezes para fazer essa comprovação é preciso passar por épocas muito densas, nas quais parece estar tudo perdido.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
Este é um daqueles momentos que parecem mágicos, porque sua alma não precisa ficar pensando demais nem tendo cuidado para dar tudo certo. Com alegria e leveza, as coisas vão acontecendo e tudo é feito sem esforço.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
Há horas em que quanto mais se faz força para algo acontecer, menos chances há de isso dar resultados positivos. Há outras horas, no entanto, como agora, que com poucos gestos e movimentos acontecem coisas demais.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
Não se sabe o porquê, mas tudo indica que a mente guarda mais a memória das impressões ruins do que das boas. Porém, isso não significa que haja carência de coisas boas. Quando acontecem, é bom as desfrutar com intensidade.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
A boa vontade não há de ser ingênua, porque sempre há por aí pessoas dispostas a se aproveitar dos semelhantes e lhes aplicar algum golpe. A boa vontade é sagrada, mas precisa ser acompanhada com um olhar sábio.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
Os sorrisos tentadores não hão de ser rejeitados sumariamente, como se fossem perigosos. As expressões de simpatia produzem bons sentimentos, desde que não haja péssimas intenções por trás dessas.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
Quando as coisas complicam é desnecessário e contraproducente entrar em pânico. A complexidade do cenário é um chamado para sua alma racionalizar o que acontece e, a seguir, encontrar a solução que estiver ao alcance.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
Aproveite este momento de regozijo para fazer contato social e retornar ao movimento que propicia os bons encontros. Saia de casa, se exponha, vista uma roupa melhor do que a habitual, os contatos sociais são fundamentais.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
