Horóscopo de hoje 12/08: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (12/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Para você tomar as decisões em pauta, sem que haja qualquer sinal de negatividade nos seus impulsos, neste momento sua alma pode aproveitar as boas memórias que surgem do fundo do baú, atualizando sentimentos nobres.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

As conversas são maravilhosas, mas se não se transformarem em obras concretas, essa maravilha toda se transformará em decepção. Para isso não acontecer, tente reduzir as maravilhas ao que possa ser realizado.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

A paz de espírito e segurança que uma conta bancária gorda promoveria podem ser experimentadas de forma subjetiva e terem os mesmos resultados. Você não precisa de riquezas para ter a paz interior que tanto busca.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

A generosidade é uma virtude elevada e, por isso, não deve ser compartilhada com qualquer pessoa, porque as que vivem se aproveitando da boa vontade alheia saberiam como explorar essa condição, e a manipulariam.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Se as melhores coisas que você experimenta atualmente são as que não podem ser compartilhadas abertamente, pois então, selecione algumas poucas e boas pessoas que sejam de confiança para abrir seu coração. É por aí.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Socializar dá trabalho, mas compensa, principalmente no momento atual, em que sua alma precisa de conexões e parcerias para realizar o que pretende. As pessoas atrapalham, mas também ajudam, é assim que tudo funciona.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Muita coisa não dá para entender. Como é que pessoas ruins têm boa sorte e são bem-sucedidas? Talvez falte amplitude a nosso entendimento e, por isso, não entendemos o que acontece. Faça a sua parte, só isso.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Para que uma visão se transforme em realidade concreta, sua alma precisa se munir de uma boa dose de atrevimento e aceitar que, por um tempo, tudo vai ficar de ponta-cabeça, até as coisas se normalizarem novamente.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Os bons sentimentos que você nutre em silêncio precisam se converter em atitudes concretas, que sinalizem o que você sente, porque de outra maneira as pessoas continuarão tendo ideias erradas ao seu respeito.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Os benefícios que as pessoas colhem não precisam ser invejados, apesar de provocarem essa emoção, porque se você olhar direito perceberá que esses benefícios também significam avanços para você em particular.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Se todos prestássemos mais atenção a tudo que fazemos em modo automático, porque tudo isso faz parte da rotina, provavelmente nos surpreenderíamos com aspectos maravilhosos que estão ao alcance de nossa mão.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Para você viver de acordo com seus sonhos, além do esforço e atrevimento que servem a esse fim, você também precisa de uma ajuda do mundo e das circunstâncias, e nesses quesitos a coisa anda bastante falha.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)