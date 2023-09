Oração aos Ibeji (Erês)

A oração ao orixá Ibeji é um convite amoroso para conexão com os Erês, divindidades infantis do Candomblé. Eres são considerados os guardiões da alegria, da inocência e da vitalidade. Esta prece é uma forma de afeto e respeito, buscando a benção e a proteção dos Erês.

Ao proferir a oração a Ibeji, os devotos buscam se sentirem mais conectados com a energia pura e vibrante das crianças divina, buscando inspiração para levar a vida com mais alegria e leveza. É uma prece que reconhece a relevância da infância espiritual e da conexão com a essência divina em sua maior simplicidade.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Omi Beijada! Salve Erês, crianças divinas do axé! Com seus sorrisos, encham nossos corações de alegria. Brinquem e dancem em nossa vida, trazendo pureza e energia. Salve, Ibeji!!”.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora de OLiberal.com)