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Horóscopo de hoje 12/06: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta sexta-feira, 12 de junho de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (12/06), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Use seus recursos, materiais e abstratos, para fazer deste momento o cenário que você tem vontade, um no qual sua alma e corpo se sintam dentro de uma esfera confortável e segura, cheia de sensações agradáveis e serenas.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

 Tomar as iniciativas é propício, porque se ficar esperando que as coisas aconteçam de forma satisfatória pela mão de outrem, isso poderá até acontecer, mas de algum modo virá com uma dose de desgaste também. Melhor não.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

O que você gostaria não está ao alcance da mão e o que está ao seu alcance não é o que você gostaria, as contradições são inerentes à natureza de sua experiência de vida. Melhor começar a gostar delas, ou não?

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Dizia Pitágoras que a amizade é o único relacionamento perfeito entre os humanos, porque todos os outros envolveriam interesses que circulam nas entrelinhas do que supostamente as pessoas se proporiam mutuamente.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Exponha abertamente suas pretensões e também sua generosidade, porque protegendo e amparando as pessoas que são próximas de seu coração, você também demonstra com clareza quais seriam suas intenções e projetos de vida.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Nada é longe para o coração, que quando sente está presente no que sente, sem importar que objetivamente as pessoas estejam distantes entre si. O superpoder do coração é aproximar, a despeito das distâncias físicas.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Vale a pena fazer apostas altas na busca de satisfação, senão, em que outra experiência seria melhor apostar suas fichas? No meio de tanta distorção que o mundo anda produzindo, por que não buscar a satisfação?

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Dizem que é melhor não criarmos expectativas sobre as pessoas, só que, por mais que as pessoas afirmem isso de boca cheia, na prática é inevitável que tenhamos expectativas sobre aqueles com que nos relacionamos.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Os gestos simples, mas feitos com eficiência, porque calculados devidamente, tendem a provocar o impacto emocional que palavras lindas ou presentes caros supostamente garantiriam. As coisas simples.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

O que você gostaria de ver acontecendo é exatamente aquilo que você precisa fazer acontecer. Tome a iniciativa, evite ficar na expectativa de qualquer coisa que o valha. É você que precisa fazer acontecer.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Desenhe mentalmente um círculo protetor ao redor das pessoas que são próximas de seu coração, porque assim você lhes brindará com o amparo carinhoso que irradia de sua alma neste momento. Proteger é amar. É assim.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Desenhe mentalmente um círculo protetor ao redor das pessoas que são próximas de seu coração, porque assim você lhes brindará com o amparo carinhoso que irradia de sua alma neste momento. Proteger é amar. É assim.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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