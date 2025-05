Horóscopo de hoje 12/05: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira 12/05 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Como saber o meu signo

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Algumas coisas avançam com alegria enquanto outras emperram em labirintos onde circulam emoções nada elevadas. Nessa mistura de condições se manifestando simultaneamente você precisa fazer o seu melhor.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Se nem tudo está de acordo com seus intuitos, evite fazer disso um drama. Aceite as condições e continue se movimentando com firmeza e elegância na direção de seus propósitos. De resto, o mundo continua enlouquecendo.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

O que era facilmente compreensível em outros tempos, agora é um quebra-cabeça difícil de resolver para sua alma, e isso não porque tenha ficado menos inteligente, mas porque os ingredientes se multiplicaram demais.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Tudo que resista há de ser deixado temporariamente de lado, para sua alma não se enredar agora em conflitos que não levariam a nada positivo. Enquanto isso, foque sua atenção e movimento no que seja possível.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

A tensão tem razão de ser, é muito o que está em jogo. Administre essa tensão com sabedoria, porque novos ciclos são anunciados em seu seio, apesar de todo o desconforto que também vem junto com ela. Dispense.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

As decepções não hão de ser levadas muito a sério, porque logo mais se mostrarão como o melhor que poderia ter acontecido, abrindo sua percepção a outras oportunidades que, de outra forma, não se mostrariam. É assim

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Aqueles desejos que não podem ser satisfeitos são justamente os que sua alma precisa deixar de lado, porque só assim você perceberá que há coisas muito mais interessantes para serem desfrutadas no caminho. Olhos atentos.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Apesar de tudo estar no lugar certo e de todos os ingredientes estarem a postos, nada acontecerá por obra e graça dos mistérios da vida. O único mistério aqui é quando você irá tomar as iniciativas que tem em mente.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Quando tudo pareça muito difícil e complicado, tome um tempo para se distanciar dos acontecimentos, respirar fundo e recuperar a lucidez, porque assim você perceberá que a dificuldade era apenas aparente.

♑Capricórnio (22/12 a 20/01)

Nada dê por sabido ou por garantido, tudo necessita de sua atenção e empenho, porque nesta parte do caminho as forças do Universo não vêm do céu, mas de dentro de seu coração, se irradiando pelas suas mãos.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

De uma forma ou de outra, as coisas se acertam ao longo do tempo, mas para isso não é suficiente se deixar levar pela onda da vida, é imprescindível que você tenha um propósito e que todo dia se dirija a esse.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Diminua a importância dos perrengues que lhe provocam ansiedade, porque agora é um momento em que sua alma precisa apontar o mais alto possível, enxergando o panorama completo da existência com mente ampla e inclusiva.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora executiva de OLiberal.com