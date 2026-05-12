Horóscopo de hoje 12/05: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira 12/05, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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Como saber o meu signo

Áries: 21 de março a 20 de abril

21 de março a 20 de abril Touro: 21 de abril a 20 de maio

21 de abril a 20 de maio Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho

21 de maio a 20 de junho Câncer: 21 de junho a 22 de julho

21 de junho a 22 de julho Leão: 23 de julho a 22 de agosto

23 de julho a 22 de agosto Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

23 de agosto a 22 de setembro Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

23 de setembro a 22 de outubro Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

23 de outubro a 21 de novembro Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Você não precisa se expor o tempo inteiro, agora é um momento em que seria sábio você agir com mais discrição e não arrumar encrenca com ninguém, a não ser no caso de ter de se defender dos abusos alheios. Aí sim!

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Você não precisa tratar a todas as pessoas do mesmo jeito, pois, cada uma delas representa um caminho diferente e requer que você se posicione de acordo às pretensões em jogo. Não há nada de ambíguo nisso. Necessidade.

♊Gêmeos (21/5 a 20/6)

Seria melhor que o medo não existisse, mas infelizmente esse é um companheiro fiel do caminho, está sempre por aí, à espreita de um momento de vulnerabilidade, para atacar com seus argumentos insofismáveis.

♋Câncer (21/6 a 22/7)

É preciso mudar o ponto de vista e perceber a realidade de outro ângulo diferente, e para facilitar o processo sua alma está fazendo contato com pessoas que brindam com essa oportunidade. Vida social necessária.

♌Leão (23/7 a 22/8)

Faça seu jogo aberto, porém, não ponha todas suas cartas sobre a mesa, reserve as mais importantes como trunfos que você utilizará, caso isso venha a ser necessário. Poupe seu fôlego e aproveite a maré boa que acontece.

♍Virgem (23/8 a 22/9)

A maior parte das pessoas com que você socializará nestes dias não é agradável nem tampouco agrega nada de positivo aos seus planos. Porém, no meio delas haverá também gente interessante que vale a pena conhecer.

♎Libra (23/9 a 22/10)

Este é um bom momento para você conhecer melhor as pessoas com que você se relaciona, verificando o nível de coerência que elas têm entre o que prometem e o que fazem. A incoerência exagerada diria muito sobre elas.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Nem sempre é melhor forçar para que suas propostas e intenções prevaleçam. Agora, por exemplo, sua alma está sujeita a um tipo de circunstâncias que propiciam que você siga pela linha proposta por outras pessoas.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Nesta parte do caminho sua alma fica responsável por encontrar um equilíbrio sábio entre a percepção das complicações que acontecem e a vontade de se livrar dessas o mais rapidamente possível. Equilíbrio possível.

♑Capricórnio (22/12 a 20/01)

A melhor parte de tudo são as pessoas, e também a pior parte de tudo que acontece são as pessoas. O fator humano será sempre ambíguo, porque provedor de facilidades e dificuldades ao mesmo tempo. Pessoas.

♒Aquário (21/01 a 19/02)

Geralmente, a rotina não brinda com muito prazer ou divertimento, mas se você atravessar a densa névoa de tédio que a rotina costuma trazer, perceberá que há, por trás dessa, regozijos disponíveis para desfrutar.

♓Peixes (20/2 a 20/3)

Sim! São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e dá a impressão que não vai dar tempo de atender a todas. Essa afirmação provém da ansiedade, que sempre acompanha você e nunca dá conselhos úteis nem produtivos