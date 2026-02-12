Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 12/02: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (12/02), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Ficará sob seu cargo liderar as pessoas para atravessarem esse mar de queixas que parece não ter fim. Essa liderança não será planejada, mas acidental, portanto, se despreocupe de qualquer necessidade de organizar.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Ninguém sabe o que a vida é, mas assim mesmo a desfrutamos. Há coisas que não se pode explicar, e que talvez nem seja necessário o fazer, a não ser que sua alma seja poeta e queira explicar o inexplicável. Ou não?

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Quanto mais você se articular social e politicamente melhores oportunidades poderá aproveitar, essa é a tendência para os próximos anos, algo que não precisa de velocidade, mas de seletividade e discernimento.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

A vida dá trabalho, mas também compensa, portanto, aceite o grau de empenho com que terá de administrar os próximos anos, ciente de que na mesma proporção serão as compensações. Afinal de contas, a vida é justa.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Algo em você se agarra ao passado e algo em você se agarra ao futuro. A natureza do momento acentua e privilegia sua relação com o futuro, portanto, pense grande, projete sua mente ao objetivo pretendido. Futuro.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Começa a época em que você deixará claro que não pretende reproduzir nenhum passado, porque não haveria época anterior que teria sido melhor do que o porvir. Portanto, se lance ao futuro com espírito indómito.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Justiça é o que não deixa lugar à dúvida, porque é justo e não cabe mais nada. Raramente a justiça chega a beneficiar o maior número possível de pessoas envolvidas em determinado evento, e mesmo assim é justiça.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Encontre utilidade nas situações que acontecem e nas pessoas envolvidas também, não é necessário fingir que você não tem certos interesses concretos. Construa seu destino com a certeza de seus interesses.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Idealizar é muito satisfatório, mas com certeza é ainda mais satisfatório quando é oportuno realizar as ideias. Considere que sua alma está ingressando num período de vários anos em que é propício realizar.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Priorize tudo que puder ser concluído, não apenas de imediato, mas nos próximos anos também. A cada conclusão você experimentará a concepção de novos projetos, a relação com o futuro desejável.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Todo ser humano tem direito a experimentar o que quiser, e assim vamos todos nós pela vida afora e dentro nos divertindo com experiências. Quanto mais diversas sejam essas, mais difícil seria encontrar coerência.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Para viver os sonhos e ideais que encantam sua alma, é preciso ter sob os pés algo seguro e um teto sobre a cabeça também, para se proteger das intempéries. O tempo de garantir essas condições está chegando.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)

