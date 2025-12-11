Horóscopo de hoje 11/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (11/12), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

🔮 Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Há coisas que só acontecem em sonhos, porém, não porque sejam irreais, mas porque as pessoas ainda não conseguiriam admitir que a vida funciona de um jeito que está muito além de nossa capacidade de a compreender.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Evite criticar as pessoas porque se deixam embalar por sonhos que, muito provavelmente, você enxerga como ilusões perigosas. Tenha em mente que você também já se iludiu, e que advertir sobre a ilusão não compensa.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

As coincidências são significativas, porque suprem as demandas que sua alma faz em suas conversas interiores, mas de uma forma sem sequência lógica. É surpreendente o funcionamento misterioso da vida. Desfrute.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Plante as sementes do afeto que você deseja receber, porque as pessoas andam distraídas e preocupadas, quando não desesperadas, e isso faz com que a vida afetiva vá desidratando aos poucos, todos os dias. Melhor não.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Permita que as visões magníficas que ocorrem em sua mente sejam digeridas como realidades desejáveis, pois, mesmo que estejam fora do alcance imediato, são as sementes de um futuro que está sendo construído em gerúndio.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Fazendo o ademão de se comunicar e colocar tudo em pratos limpos, você vai colher ótimos resultados, porque neste momento parece haver uma convergência entre o desejo de conciliação e a capacidade de as pessoas ouvirem.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

O prazer de ter tudo sob domínio, tudo em ordem e pronto para funcionar, não pode nem deve ser comparado com nada mais. É uma situação que brinda com alívio e ao mesmo tempo esperança de poder fazer mais no futuro.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Um bom começo de conversa reside na empatia, mas essa não pode ser fabricada ou simulada, porque para isso já existe a inteligência artificial. A empatia é algo da alma, algo que só se simula na hora de dar um golpe.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A serenidade que acontece espontaneamente não parece ter razões claras para emergir, porém, será que por falta de razões a alma deveria duvidar de sua origem? É o caso de desfrutar e nada mais. Sem razão.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Se você fizer o movimento de sair de sua toca e socializar um pouco mais do que o habitual, perceberá que colhe resultados muito interessantes, que acalentam a alma ao perceber a íntima conexão entre as pessoas.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Nem sempre as coisas acontecem como resultado de imenso esforço, também há magia circulando à solta no Universo, e quando a alma está de bom humor, esperançosa e conectada com todos os sentidos, a magia se concretiza.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Há dias em que a alma nasce poética, capaz de se expressar onde antes havia apenas silêncio. Aproveite a onda e se aproxime das pessoas com que você precisa conversar algumas coisas importantes e valiosas. Aproximação.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)