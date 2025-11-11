Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 11/11: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta terça-feira, 11 de novembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges
fonte

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes (Reprodução / Redes Sociais)

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (11/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

image Portal energético 11/11: data tem energia especial na numerologia; entenda
Na numerologia, acredita-se que todos os números são símbolos mágicos que carregam significados especiais; confira



image Signo de escorpião: entenda as características desse signo e saiba tudo sobre os escorpianos
As pessoas de escorpião nascem entre os dias 23 de outubro (23/10) e 21 de novembro (21/11). As principais características dos escorpianos são: intensidade e lealdade. Vejam outras características dos escorpianos, como se comportam no amor, as compatibilidades e outros assuntos do horóscopo


 

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Ideal seria que você tivesse total liberdade para fazer o que bem entender, sem ter de dar satisfação a ninguém por seus atos, ou que, mesmo tendo de dar satisfação, não haja obstrução por parte das pessoas.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

A falta de clareza entre as pessoas é onde se cozinham todas as suspeitas, sejam essas legítimas ou produto de paranoia. Por enquanto, essa clareza está distante, mas pelo menos você pode conter a paranoia. Isso vai ajudar.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Agora é tempo de colaboração, porém, se o pedido de ajuda que as pessoas fazem é agressivo e a sua alma se ofende, o processo todo vai ficar comprometido e, no fim, vai acontecer o contrário: cada um por si. Acontece.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Sua alma enxerga potencialidades interessantes no que anda acontecendo, porém, ainda que queira aproveitar a onda e se lançar a novas aventuras, há toda uma série de compromissos que não há de ser negligenciada.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Tudo o que você pretende é possível, mas acontece que o fator tempo não é o mesmo que você calcula. Do jeito que suas expectativas funcionam, seria impossível fazer, de imediato, as grandes mudanças com que sua alma sonha.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Segure a onda, porque em seu interior se cozinham potências magníficas que sua alma interpreta como uma louca vontade de mandar tudo para o espaço. Algumas coisas precisam ser destruídas para construir outras novas.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Ideias não faltam, aliás, sobram. O problema é o de sempre: como fazer para que todas essas ideias caibam na realidade concreta, que já se encontra congestionada por todos os compromissos assumidos anteriormente.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Ainda que você tenha encontrado um talento em sua alma e que o tenha desenvolvido ao longo do tempo, nunca é tarde para experimentar caminhos novos, redescobrindo a verdadeira fibra do seu ser e se expressando.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Essa vontade louca de virar a mesa e começar algo totalmente diferente do habitual precisa ser administrada com sabedoria, porque há algo virtuoso nela, porém, misturada com caprichos que não dariam nada certo.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Quando você renuncia à satisfação de um anseio e se dedica a fazer o que seja necessário, isso se chama sacrifício, e não precisa haver nenhum sofrimento envolvido no comportamento. Ao contrário, é tudo regozijo.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

As emoções circulam com força nos relacionamentos entre as pessoas do seu círculo, algumas parecem se unir em torno de objetivos interessantes, enquanto outras se distanciam porque não se identificam com isso.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Você sabe, por experiência, que, se você deseja que algo seja bem feito, precisa estar presente em todos os procedimentos, terceirizando o menos possível todo e qualquer esforço. Só assim daria certo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

horóscopo

astral

signo do dia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda