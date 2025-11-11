Horóscopo de hoje 11/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (11/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Ideal seria que você tivesse total liberdade para fazer o que bem entender, sem ter de dar satisfação a ninguém por seus atos, ou que, mesmo tendo de dar satisfação, não haja obstrução por parte das pessoas.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

A falta de clareza entre as pessoas é onde se cozinham todas as suspeitas, sejam essas legítimas ou produto de paranoia. Por enquanto, essa clareza está distante, mas pelo menos você pode conter a paranoia. Isso vai ajudar.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Agora é tempo de colaboração, porém, se o pedido de ajuda que as pessoas fazem é agressivo e a sua alma se ofende, o processo todo vai ficar comprometido e, no fim, vai acontecer o contrário: cada um por si. Acontece.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Sua alma enxerga potencialidades interessantes no que anda acontecendo, porém, ainda que queira aproveitar a onda e se lançar a novas aventuras, há toda uma série de compromissos que não há de ser negligenciada.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Tudo o que você pretende é possível, mas acontece que o fator tempo não é o mesmo que você calcula. Do jeito que suas expectativas funcionam, seria impossível fazer, de imediato, as grandes mudanças com que sua alma sonha.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Segure a onda, porque em seu interior se cozinham potências magníficas que sua alma interpreta como uma louca vontade de mandar tudo para o espaço. Algumas coisas precisam ser destruídas para construir outras novas.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Ideias não faltam, aliás, sobram. O problema é o de sempre: como fazer para que todas essas ideias caibam na realidade concreta, que já se encontra congestionada por todos os compromissos assumidos anteriormente.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Ainda que você tenha encontrado um talento em sua alma e que o tenha desenvolvido ao longo do tempo, nunca é tarde para experimentar caminhos novos, redescobrindo a verdadeira fibra do seu ser e se expressando.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Essa vontade louca de virar a mesa e começar algo totalmente diferente do habitual precisa ser administrada com sabedoria, porque há algo virtuoso nela, porém, misturada com caprichos que não dariam nada certo.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Quando você renuncia à satisfação de um anseio e se dedica a fazer o que seja necessário, isso se chama sacrifício, e não precisa haver nenhum sofrimento envolvido no comportamento. Ao contrário, é tudo regozijo.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

As emoções circulam com força nos relacionamentos entre as pessoas do seu círculo, algumas parecem se unir em torno de objetivos interessantes, enquanto outras se distanciam porque não se identificam com isso.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Você sabe, por experiência, que, se você deseja que algo seja bem feito, precisa estar presente em todos os procedimentos, terceirizando o menos possível todo e qualquer esforço. Só assim daria certo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)