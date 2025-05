Horóscopo de hoje 11/05: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, domingo, 11/05 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Como saber o meu signo

Áries: 21 de março a 20 de abril

21 de março a 20 de abril Touro: 21 de abril a 20 de maio

21 de abril a 20 de maio Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho

21 de maio a 20 de junho Câncer: 21 de junho a 22 de julho

21 de junho a 22 de julho Leão: 23 de julho a 22 de agosto

23 de julho a 22 de agosto Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

23 de agosto a 22 de setembro Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

23 de setembro a 22 de outubro Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

23 de outubro a 21 de novembro Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

As pessoas não são amigas apenas porque cheias de sorrisos e simpatia, as pessoas são amigas quando demonstram, na prática, que estão aí para dar suporte a você, não importa o que acontecer. Se fofocam, não são amigas.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Fazer acontecer suas pretensões nesse mundo louco e de ponta-cabeça que temos atualmente não é algo que possa ser pretendido como resultado da sorte nem tampouco do esforço constante. Ajuda espiritual é necessária.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

As coisas que você fica sabendo precisam ser confirmadas de forma imparcial, para você não tirar conclusões precipitadas que, depois, provocariam situações desnecessárias. Hoje em dia não se sabe mais o que é verdade.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Ninguém sabe como se conserta o coração depois de passar por experiências traumáticas, e, ao mesmo tempo, é muito raro que haja alguém cujo coração não tenha se rompido em algum momento. Como se conserta tudo isso?

♌ Leão (23/7 a 22/8)

As pessoas andam muito loucas e sobressaltadas, portanto, não espere jogo limpo, porque apesar de que muitas delas não têm más intenções, andam tão cheias de problemas que parecem agir com maldade. Perdoe.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

A ansiedade faz tudo parecer muito mais difícil do que é Você precisa se remeter às experiências passadas, quando a ansiedade acendeu todos os alarmes, mas depois tudo aconteceu dentro das normas pertinentes.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Os sustos que a alma leva não hão de ser levados tão a sério, como se a vida tivesse ficado tão perigosa que não haveria mais refúgio para a alma. Continue apostando no bom humor, nas risadas que exorcizam o mal.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Os desentendimentos precisam ser administrados com sabedoria, porque ninguém tem a razão absoluta e os conflitos só serviriam para as pessoas ressaltarem suas próprias razões, em detrimento do possível entendimento.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Fazer as coisas do seu jeito seria mais confortável, porém, o cenário anda caótico e as pessoas são cheias de opiniões próprias, o que, com certeza, vai agregar dificuldades ao processo. Não importa, siga em frente.

♑Capricórnio (22/12 a 20/01)

Para que tudo proceda de acordo com seus planos será necessário forçar bastante a barra, e talvez, depois, sua alma não fique satisfeita com os resultados. Portanto, será melhor aliviar um pouco a tensão.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

As contrariedades não são confortáveis, mas, ao mesmo tempo, elas apontam direções que sua alma não perceberia, porque continuaria confortável no caminho pretendido. Aceite os acontecimentos e recalcule a rota.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Crescer e amadurecer nem sempre é uma experiência plena de regozijo, acontecem muitas coisas desconfortáveis que, de imediato, parecem negativas, mas depois a alma percebe que nada melhor poderia ter acontecido.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com