Astrologia revela os signos que terão mais sorte em 2025; confira

Com 2024 chegando ao fim, muitos começam a se perguntar como será o novo ciclo que se inicia. Para os adeptos da astrologia, o signo pode revelar muito sobre as energias que o próximo ano trará, especialmente no que diz respeito à sorte, dinheiro e prosperidade.

A astróloga Márcia Sensitiva revelou, durante o PodDelas, quais são os cinco signos que terão mais sorte e oportunidades de crescimento em 2025. As previsões valem tanto para o Sol quanto para o Ascendente. Confira se o seu signo está na lista dos mais abençoados:

1. Touro ♉

Taurinos podem esperar um ano de expansão e crescimento, com Júpiter atuando como seu regente. A sorte estará ao lado dos nativos deste signo, especialmente quando o assunto for dinheiro.

“É um excelente momento para dinheiro e também para casar”, afirmou Márcia, que considera esse período um excelente para consolidar novos projetos financeiros.

2. Gêmeos ♊

Geminianos terão um 2025 igualmente próspero, com o regente Júpiter ainda em seu signo. “Isso na Astrologia é um negócio do outro mundo. Começa um período auspicioso. Expansão, viagens, crescimento, compra e venda, negócios novos”, explicou Márcia.

Ou seja, para os nativos de Gêmeos, o ano promete ser uma continuação de sorte, já que eles também tiveram sorte em 2024.

3. Câncer ♋

A energia de Júpiter em Câncer trará sorte especialmente nas áreas de amizade e trabalho. “Você vai ter uma expansão na área da amizade e no trabalho. A sorte estará nas parcerias, nos projetos comunitários, porque canceriano tem que fazer caridade”, completou Márcia.

4. Sagitário ♐

Sagitário estará com seu regente em destaque em 2025, o que promete um ano de muitas oportunidades. O ano será um excelente momento para novos investimentos e para o crescimento pessoal e profissional dos nativos deste signo.

"Com seu regente em destaque, os sagitarianos poderão contar com muitas parcerias, dinheiro e aumento da fé", disse Márcia.

5. Aquário ♒

Com Plutão em Aquário, 2025 trará uma fase de transformação e renovação profunda para os aquarianos. A sensitiva prevê que este trânsito proporcionará autoconhecimento e oportunidades tanto no campo financeiro quanto no amoroso.

"Plutão em Aquário, que já entrou, traz uma fase de transformação e renovação profunda. Esse trânsito vai trazer autoconhecimento e oportunidades de dinheiro e de amor", afirmou Márcia.

Para quem não encontrou seu signo na lista dos mais sortudos, Márcia tem uma mensagem descontraída: "Se o teu não tá aqui, querida, não é ruim nem bom. Se vira". Com bom humor, a sensitiva finaliza destacando que cada pessoa pode aproveitar o que 2025 tem a oferecer, independentemente do signo.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)