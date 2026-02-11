Horóscopo de hoje 11/02: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (11/02), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS



🔮 Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Não será por falta de boa vontade para colocar em prática suas ideias nem de tomar as iniciativas pertinentes que você poderá, eventualmente, sentir falta de resultados eficientes. As pessoas não andam ajudando.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Num futuro nada distante sua alma se aprofundará em questionamentos que abrirão um caminho de entendimento mais amplo a respeito do que a vida é, e como a aproveitar direito. Isso é amadurecimento.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

O esforço individual em busca de autonomia e independência continuará valendo, porém, nos próximos anos valerá ainda mais todo movimento que sua alma fizer em busca de articulações sociais e políticas.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Faça amizade com o esforço intelectual, emocional e físico, porque assim você aproveitará bem o ciclo que está começando. As recompensas que você colherá serão proporcionais ao esforço que você empenhar.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Quando chega a sensação e parece que o mundo se lembra de sua existência, apresentando propostas e perspectivas que entusiasmam, então é a hora certa para você pensar em sua vida a longo prazo e se dedicar a isso

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Assumir riscos é um risco, valha a redundância, mas daqui para frente sua alma terá de engolir o medo e assumir uma postura de coragem que, no início, será um pouco forçada, mas que com o passar do tempo será natural.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

O tempo chega, porque sempre chega, em que você encontra a oportunidade de acertar contas, de diversas maneiras e intensidades. A questão toda gira em torno de encontrar maior equilíbrio nos relacionamentos.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Duas atitudes o ser humano tem para escolher na sua relação com a Vida. Uma das atitudes é viver se servindo da realidade em proveito próprio. A outra atitude é viver servindo para que a realidade seja melhor.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Nada se realiza por encantamento, porque requer coordenação de diversos instrumentos e pessoas para acontecer. O encantamento com as perspectivas, por isso, não há de ser tomado como o objetivo final. Nada disso.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Considere que os próximos anos serão um marco que divide o passado do futuro, porque é quando chegam à conclusão os assuntos antigos e, ao mesmo tempo, é desenvolvido um projeto futuro, que progredirá e divertirá.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

O cenário multiplica as diversidades e isso é divertido, atiça a mente a se envolver na vida em busca de satisfazer a curiosidade. São momentos ricos em experiência, mas que não resultam em consolidação de caminho algum.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

O pensamento utilitário se tornará, com o tempo, no apoio que sua alma terá para tomar as decisões que cada momento requerer. Essa é uma tendência que amadurecerá e se consolidará nos próximos 3 anos. Linha de conduta.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)