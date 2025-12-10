Horóscopo de hoje 10/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (10/12), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Fazer alguns reconhecimentos da própria capacidade de errar e de perder as oportunidades que a vida oferece, esse é um exercício essencial sem que, no entanto, se converta numa sucessão de remorsos e jogos de culpa.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

As contrariedades precisam ser respondidas à altura, mas sem provocar comoções desproporcionais aos fatos, porque senão, em vez de você consertar a situação, vai provocar comoções ainda maiores. Sem controle.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

O esforço descomunal que muitas pessoas andam fazendo para estarem de pé e confiantes num futuro melhor e desejável dá as pistas de que o mundo está em desencanto, e parece que a qualquer momento haverá desastre.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Procure não tentar satisfazer todas as pessoas que querem sua companhia nesta parte do caminho, porque isso só desorganizaria você, justo num momento em que seria ideal você estar no controle de tudo. Escolhas.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

É propício mexer com tudo que andou perturbando sua alma nos meses anteriores, porém, sem pretender que as coisas se resolvam com um passe de mágica, porque mesmo que isso fosse possível, não parece estar disponível.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Uma vez que você tenha tratado os impedimentos tão mal quanto esses tratam você, sua alma será capaz de perceber que há muita vida ainda para ser vivida, e que a impaciência, apesar de legítima, nunca compensa.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Considere com carinho e compreensão que o ano que está se encerrando não foi fácil para ninguém, e que os eventos da história do mundo afetaram, não muito positivamente, a todas as pessoas. Faça bem as contas.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Seria ótimo que as pessoas sempre se tratassem mutuamente com respeito e cordialidade, mas não é o ótimo que vemos por aí, é o medíocre que impera, e isso desgasta os relacionamentos. Procure não se acomodar por aí.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Há horas em que se torna necessário dar um murro na mesa para deter as palhaçadas que as pessoas abraçam como se fosse a coisa mais natural do mundo. Há horas em que é necessário dar uma chamada de atenção. É por aí.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Tudo que foi sendo engolido e que ficou sem a devida manifestação parece conspirar para requerer a expressão pertinente, mas justo numa hora em que ninguém parece interessado em dar atenção. Acontece.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

De vez em quando dá para fazer muito mais do que o habitual no mesmo espaço de tempo, porém, esse estado de graça não acontece com hora marcada, é espontâneo e nunca dá para saber quando vai surgir. É mágico.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Se está difícil expressar tudo que você sente e pensa a respeito do andamento da história do mundo, não se preocupe, porque não é uma falha técnica de sua mente. A história do mundo está muito complicada mesmo.

