Horóscopo de hoje 10/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira 10/06, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

As memórias do passado não hão de ofuscar as visões do futuro, porque é ilusório se convencer de que haveria um passado fantástico ao qual retornar. Não se trata de retornar a lugar algum, mas de seguir em frente.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Pensar bem não é algo que as pessoas façam por inércia. Pensar, todo mundo pensa, mas para pensar bem é preciso ter vontade, e muito boa vontade diga-se de passagem, porque o bom pensamento não acontece por inércia.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

As boas coisas da vida estão disponíveis e ao alcance da mão, porque resultariam de você fazer bom uso de todos os recursos que, apesar de estarem esparsos e desconexos, ainda assim proveem tudo que você precisa.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

A generosidade é um traço espiritual, mas como toda virtude espiritual ela precisa ser dosada, porque não se jogam pérolas aos porcos, seria um desperdício. Selecione as pessoas com que você agirá com generosidade.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

O melhor da vida não é o que acontece em gerúndio, mas aquilo que você planeja em segredo, sem ninguém saber, ciente de que, dando bons resultados os movimentos atuais, depois você estará no domínio e fará o que quiser.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Para qualquer coisa que você pensar a respeito do seu futuro progresso, você vai precisar de pessoas qualificadas ajudando e colaborando. O mais importante, portanto, é selecionar essas pessoas. Estão por aí.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Um traço de boa sorte ilumina suas perspectivas de vida, e vale a pena aproveitar o movimento, se atrevendo a tomar mais iniciativas das que normalmente tomaria. Ficar na quietude, esperando, faz a sorte passar despercebida.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

O melhor de tudo é quando a mente, em vez de ficar encerrada no labirinto das preocupações, amplia seu horizonte e se atreve a projetar ideias a um futuro que não precisa estar ao alcance imediato. Aventura!

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Para ganhar dinheiro é preciso investir dinheiro, essa é a regra mais certa para que tudo dê mais ou menos certo. O investimento, porém, precisa ser estudado, porque não é o caso de sair gastando indiscriminadamente.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

As boas e generosas pessoas que sua alma anda atraindo servirão para modelar seu futuro com mais facilidade, porque até agora sua alma estava convencida de que teria de carregar sozinha o mundo nas costas.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

As boas oportunidades vêm através de detalhes aparentemente sem importância, mas que, quando sua alma as percebe, intuitivamente entende que há algo aí que mereceria ser desenvolvido e amadurecido. O bom destino.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

A boa vida com que você sonha sempre, é também sempre protelada porque há outras coisas, aparentemente mais importantes, para fazer. Porém, a partir de agora e pelos próximos meses, a boa vida é mais importante.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)