Horóscopo de hoje 10/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sábado (10/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

Áries : 21 de março a 20 de abril

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Nada no passado terá sido melhor do que o futuro, porque mesmo que esse ainda esteja indefinido, ficar com saudade de um passado que nunca foi tão legal assim seria uma perda de tempo. Melhor se dedicar a outra coisa.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Essas ideias maravilhosas que atravessam sua mente e que são trazidas também através de conversas informais, precisam ainda ser bastante amadurecidas antes de as considerar projetos para os próximos tempos.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

A segurança e conforto que sua alma garantiu vieram para ficar, portanto, quando retornar aquela velha angústia de se sentir no vazio e sem futuro, porque ela sempre retorna, procure não lhe dar conversa e seguir adiante.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Boas conexões infundem bons sentimentos, e isso é sempre algo digno de celebração. Importante apenas é manter a cabeça no devido lugar para não fazer promessas tolas nem tampouco acreditar nas promessas que lhe fizerem.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Suas certezas subjetivas são valiosas, porque mesmo que não possam ser corroboradas com nada do que acontece objetivamente, ainda assim são sinais, são pressentimentos inexplicáveis que mantêm sua alma funcionando bem.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Os melhores projetos serão aqueles que aproximem você dessas pessoas que sua alma admira, e que se encontram disponíveis para construir algo novo e diferente, algo que seja original e que produza impacto.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Se a sorte não andou sorrindo, então deixe de confiar nela e passe a se transformar no seu próprio agente da sorte, arquitetando o destino ao seu bel prazer. Você é sua sorte, esse é o recado para o ano que começa.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

A mente fervilha com ideias maravilhosas, que seria bom colocar sobre a mesa e aceitar as críticas que surgirão, com certeza, porque ninguém enxerga as boas ideias, as pessoas só enxergam motivo de encrenca

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Agora é o melhor tempo possível para você consolidar seus interesses e marcar uma rota mais ou menos fixa para que, no futuro, não aconteçam tantos contratempos como nos meses anteriores. Tudo para o bem de todos.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Entre ficar conflitando com as pessoas que discordam de você e se aproximar daquelas que, eventualmente, se sintonizariam bem com suas ideias, você pode agora escolher que rumo dar à sua vida. Pense bem.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Dizem que cada macaco deve ficar em seu galho, mas os macacos, pela própria natureza, são inquietos e ficam invadindo quaisquer galhos. Por isso, se quiser pensar direito no porvir, procure tomar distância de todos.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Há espaço e tempo para tudo, para você satisfazer seus caprichos e, também, para você atuar de forma fraternal, tentando motivar as pessoas a se unirem a você em projetos que beneficiariam a todos os envolvidos.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com