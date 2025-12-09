Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 09/12: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta terça-feira, 09 de dezembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (09/12), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual o seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

  • Áries: 21 de março a 20 de abril
  • Touro: 21 de abril a 20 de maio
  • Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
  • Câncer: 21 de junho a 22 de julho
  • Leão: 23 de julho a 22 de agosto
  • Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
  • Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
  • Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
  • Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro 
  • Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
  • Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
  • Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Os impedimentos são reais, tão reais quanto as portas que estão abertas para você seguir em frente com a construção prática de seus sonhos. Agora resta saber em que sua alma vai se focar mais. Tudo é uma escolha.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Conflitos podem ser desgastantes, porém, mais desgastante ainda seria você engolir os sapos e levar desaforo para casa. Portanto, em nome de sua saúde mental e a dos relacionamentos, promova os conflitos necessários.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

A ideia de apocalipse está associada ao desejo de haver mudanças substanciais no funcionamento do mundo. O apocalipse, porém, sempre nos decepciona, pois nunca acontece. Restamos nós, para continuar mudando o mundo.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

É evidente que, para fazer certas coisas, é precisa a colaboração das pessoas adequadas; porém, como anda todo mundo louco nesta parte do ano, é provável que você tenha de finalizar sem ajuda de ninguém. Não importa.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Os passes de mágica que sua alma anseia para finalizar as comoções podem ser efetuados através de suas mãos, de suas palavras e de seus pensamentos. A mágica, ou acontece através de você, ou não acontece de jeito nenhum.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Se os impedimentos continuam aí, firmes e fortes, pois então chegou a hora de os derrubar às patadas, porque a alma não anda com paciência suficiente para conversar ou para ficar esperando que tudo melhore.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Colocar ordem é uma pretensão legítima; porém, isso não significa que sua alma possa dar conta de tudo o que está fora do eixo, porque o ano que está se encerrando foi complexo demais para passar a limpo com uma canetada.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

A gentileza abre muitas portas, mas há momentos em que as pessoas abusam da paciência e, por isso, merecem que a porta seja arrombada. Evite, no entanto, fazer disso um hábito; sempre prefira a gentileza.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Dar uma chamada de atenção é necessário, ainda que a situação não seja esteticamente agradável, porque nessa hora importante mesmo é dar fim às palhaçadas, apesar de que a atitude também pareça uma palhaçada.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Dizer mentiras é um comportamento espontâneo diante da urgência de se livrar de alguma situação. Parece inofensivo, mas as mentiras vão se acumulando e, um dia, conspiram para cobrar tudo ao mesmo tempo.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Por mais que você se empenhe, há coisas que não vai dar tempo para finalizar antes do fim do ano, e isso não deveria ser objeto de desânimo para sua alma, mas de motivação para se organizar melhor no futuro.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

De erro em erro, vamos conhecendo a verdade, mas só quando a gente tem força de vontade nesse sentido, porque senão acontece de nos acomodarmos nos erros e os transformarmos em certezas morais equivocadas.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com

