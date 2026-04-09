Horóscopo de hoje 09/04: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (09/04), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Abriu a porta escancaradamente para sua alma manifestar com determinação e força tudo que até aqui estava sendo contido. Agora é quando você avança, a despeito de quaisquer contrariedades que se apresentarem.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Mesmo tendo dificuldade de fazer valer sua vontade, as coisas se acertam. Este é o momento em que sua alma precisa utilizar estratégias diferentes das habituais, se expondo o menos possível e mexendo em tudo com discrição.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

É imprescindível conjugar sua força individual com outras pessoas para que, todas juntas, consigam fazer o que cada uma por separado seria impossível. A força do grupo é imbatível, mas as pessoas resistem a esse entendimento.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

O tempo das hesitações terminou, porque mesmo que você, no seu íntimo, ainda não tenha certeza do que seria melhor fazer, os acontecimentos levarão a essas definições e seria melhor acompanhar esse ritmo.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Agora começa o processo de libertação das amarras que prendiam você a um passado que não precisa continuar dominando a cena. Nada do que acontecer a partir de agora será novo, mas o resultado de lutas anteriores.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Por trás das aparentes perdas que você achar que está sofrendo agora se encontram as pistas dos ganhos futuros. Você já ouviu dizer que há males que vêm por bem, não é mesmo? Agora você vai comprovar essa verdade.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Acertar contas com as pessoas é uma via de duas mãos, porque é certo que elas devolverão na mesma moeda. Não importa, há coisas que precisam ser feitas independentemente dos resultados, em nome de maior clareza.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Para que tudo continue dando certo, evite dividir tarefas, porque mesmo que isso pareça o melhor a fazer, no futuro você se deparará com a triste realidade de que as pessoas prometem, mas não cumprem. É assim.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Aquilo que você determinar será o futuro que acontecerá, porém, isso há de ser equacionado junto às pessoas que façam parte do seu caminho, porque é com a ajuda delas que as determinações se cumprirão.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Começa o tempo em que você não deve dar margem nenhuma à dúvida quanto às suas pretensões, porque se não houver clareza a respeito dessas em sua alma, os acontecimentos vão passar por cima de você. Melhor não.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Essa movimentação toda que dá sinal de que os tempos começam a mudar, há de ser passada por um filtro, porque os desejos são variados e múltiplos, enquanto o dia continua tendo a mesma duração de sempre. Abertura.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Agora dá para comprovar que tudo dá certo, mesmo com algumas coisas dando errado porque, afinal, a vida escreve certo através de linhas tortas. A preocupação e a ansiedade não servem para nada além de torturar.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)