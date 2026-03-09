Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 09/03: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta segunda-feira, 09 de março de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (09/03), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

image Previsão de Peixes: veja o que os piscianos devem esperar no ano de 2026
Os nativos de peixes enfrentarão mudanças e conquistarão oportunidades ao longo desses 12 meses. Veja!


image Temporada de Peixes: saiba tudo sobre as datas, as características e a personalidade dos piscianos
Os piscianos fazem aniversário entre 19 de fevereiro e 20 de março

🔮 Saiba qual o seu signo

Áries: 21 de março a 20 de abril
Touro: 21 de abril a 20 de maio
Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
Câncer: 21 de junho a 22 de julho
Leão: 23 de julho a 22 de agosto
Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Tantos sentimentos na alma que ainda não podem se expressar abertamente! Entretanto, você encontrará uma maneira de se expressar sem que as pessoas saibam exatamente o que e para quem essa expressão acontece.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Os gestos ásperos e hostis não hão de amedrontar sua alma, são efeitos colaterais do desespero que as pessoas andam experimentando e, ao mesmo tempo, detestam expressar essa vulnerabilidade, portanto, ficam agressivas.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Puxe a sardinha para seu lado em assuntos financeiros, este é um momento em que sua alma pode consolidar uma posição mais firme nesse sentido e, ao mesmo tempo, beneficiar as pessoas com que se relaciona também.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

O incentivo para você seguir em frente não virá de ninguém, sua própria alma entenderá que está tudo certo, mesmo no meio de um montão de circunstâncias erradas. Abra sua mente a um novo horizonte de realizações.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Os bons sentimentos que circulam pela sua alma hão de ser expressos para as pessoas certas, porque do jeito que anda o mundo, se você expressar bem-estar quando anda todo mundo desesperado, isso seria contraproducente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Bons contatos estão sendo feitos, que podem não dar resultados imediatos, mas que, com certeza, abrirão portas que servirão para a realização de seus planos. A vida social é imprescindível nesta parte do caminho.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

O que você quiser há de ser feito por você, porque se ficar esperando que a vida resolva, essa atitude seria ingênua nesta parte do caminho. A vida faz acontecer, sim, mas é através de suas mãos que faz acontecer.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Os ingredientes necessários para o que você pretende estão todos disponíveis, mas a mistura desses depende das manobras que você fizer e da astúcia com que você se movimentar, para que o resultado seja benéfico.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Há sentimentos que é propício expressar, enquanto outros seria sábio continuar mantendo sob um manto de discrição, porque se forem expressos, muito provavelmente seria o início de conflitos, agora inúteis. Melhor não.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

O bom trato entre as pessoas ajuda muito em todos os sentidos, porque faz com que elas se tornem mais receptivas aos seus pedidos e demandas, tanto quanto elas também se sentirão mais à vontade com tudo.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Foque sua atenção na administração dos recursos materiais, porque com as coisas mais ou menos organizadas, você verá que não há escassez, e mesmo não havendo abundância, pelo menos nada lhe faltará. É assim.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

 Nunca se convença desse clichê que se fala sobre seu signo, de que é vulnerável e coisa e tal. Seu signo é poder, esse é o convencimento que você deve adotar a seu respeito. O que você quiser, você pode agarrar.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

