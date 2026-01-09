Horóscopo de hoje 09/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (09/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Separar o passado do futuro e dar início a um caminho inédito, nada disso aconteceria sem envolver sua vontade nesse sentido. Nada, nem no céu, nem no inferno, poderá nunca jamais forçar um ser humano a evoluir. É assim.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

É de fundamental importância aproveitar este momento, no qual circula uma energia entusiasta que clareia as ideias e as projeta a um futuro desejável. Esse é o começo do que pode ser um caminho importante.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Mesmo que continue havendo idas e vindas e muitas oscilações no caminho, ainda assim você pode considerar que os avanços realizados vieram para ficar, e que você não vai precisar repetir nenhuma façanha anterior.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

As boas conexões são fundamentais, porque tudo que de melhor a vida poderia oferecer a você não aconteceria sem bons relacionamentos. Agora é a melhor hora possível para consolidar relacionamentos que visem progresso.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Todas essas coisas lindas que você pensa e imagina não estão tão distantes assim da realização, porém, requerem alguns movimentos que ainda não estão disponíveis. Sua alma pressente o que ainda não se manifestou.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Você andou experimentando muita coisa, e acertou poucas, mas as coisas estão mudando e bons ventos sopram na sua direção. Portanto, melhor você agregar uma dose extra de atrevimento a todos seus movimentos.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Os sinais são promissores e sua alma os compreende, reagindo com emoções entusiastas e se abrindo às possibilidades futuras. Isso é muito auspicioso, porque mesmo que concretamente não mude nada, o ânimo se torna outro.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Apesar de que seria sábio evitar desgastes desnecessários, de certa forma é importante você se envolver em certas discussões, porque da discórdia surgiriam fatos importantes que serviriam para você retificar o rumo.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Enquanto você proteger seus interesses, ao mesmo tempo, protegerá as pessoas que estiverem dentro do seu círculo de influência, mesmo que você, aparentemente, você não se movimente tendo isso em mente. É assim.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você pode gastar seu tempo ajustando contas com as pessoas que eventualmente ofenderam você em algum momento, ou você pode aproveitar esse mesmo tempo para se aproximar de pessoas mais qualificadas.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Tenha em mente que tudo que você quiser fazer terá de começar sem a ajuda de ninguém, porque as pessoas andam dispersas e elas não têm a mesma visão que você, andam ocupadas em suprir as necessidades delas e nada além.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Fazer o bem sem olhar a quem pareceria uma afirmação positiva, mas é ingênua, porque há pessoas que se voltariam ofendidas contra você ao tentar ajudá-las ou facilitar a vida. Fazer o bem, olhando a quem.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)