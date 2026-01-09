Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 09/01: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta sexta-feira, 09 de janeiro de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (09/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

image Amor no Zodíaco: confira quais são os 4 signos que mais combinam com Libra
Os librianos amam criar conexões afetivas e viver um romance ideal


image Conheça os signos mais pães-duros do zodíaco; veja se o seu está na lista
Ninguém gosta de gastar dinheiro à toa, mas também não precisa ser mão fechada

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Separar o passado do futuro e dar início a um caminho inédito, nada disso aconteceria sem envolver sua vontade nesse sentido. Nada, nem no céu, nem no inferno, poderá nunca jamais forçar um ser humano a evoluir. É assim.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

 É de fundamental importância aproveitar este momento, no qual circula uma energia entusiasta que clareia as ideias e as projeta a um futuro desejável. Esse é o começo do que pode ser um caminho importante.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Mesmo que continue havendo idas e vindas e muitas oscilações no caminho, ainda assim você pode considerar que os avanços realizados vieram para ficar, e que você não vai precisar repetir nenhuma façanha anterior.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

As boas conexões são fundamentais, porque tudo que de melhor a vida poderia oferecer a você não aconteceria sem bons relacionamentos. Agora é a melhor hora possível para consolidar relacionamentos que visem progresso.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Todas essas coisas lindas que você pensa e imagina não estão tão distantes assim da realização, porém, requerem alguns movimentos que ainda não estão disponíveis. Sua alma pressente o que ainda não se manifestou.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Você andou experimentando muita coisa, e acertou poucas, mas as coisas estão mudando e bons ventos sopram na sua direção. Portanto, melhor você agregar uma dose extra de atrevimento a todos seus movimentos.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Os sinais são promissores e sua alma os compreende, reagindo com emoções entusiastas e se abrindo às possibilidades futuras. Isso é muito auspicioso, porque mesmo que concretamente não mude nada, o ânimo se torna outro.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Apesar de que seria sábio evitar desgastes desnecessários, de certa forma é importante você se envolver em certas discussões, porque da discórdia surgiriam fatos importantes que serviriam para você retificar o rumo.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Enquanto você proteger seus interesses, ao mesmo tempo, protegerá as pessoas que estiverem dentro do seu círculo de influência, mesmo que você, aparentemente, você não se movimente tendo isso em mente. É assim.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você pode gastar seu tempo ajustando contas com as pessoas que eventualmente ofenderam você em algum momento, ou você pode aproveitar esse mesmo tempo para se aproximar de pessoas mais qualificadas.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Tenha em mente que tudo que você quiser fazer terá de começar sem a ajuda de ninguém, porque as pessoas andam dispersas e elas não têm a mesma visão que você, andam ocupadas em suprir as necessidades delas e nada além.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Fazer o bem sem olhar a quem pareceria uma afirmação positiva, mas é ingênua, porque há pessoas que se voltariam ofendidas contra você ao tentar ajudá-las ou facilitar a vida. Fazer o bem, olhando a quem.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

horóscopo

astral

signo do dia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda