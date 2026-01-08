Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 08/01: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta quinta-feira, 08 de janeiro de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (08/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

image Márcia Sensitiva revela signos com mais sorte em 2026; veja o ranking
Astróloga explica que 2026 trará mais fluidez para alguns signos, enquanto outros precisarão de paciência e adaptação


image Relacionamento aberto em 2026? Confira como cada signo deve experimentar o amor sem manual
Astrólogos analisam como cada signo pode repensar vínculos e a exclusividade em 2026, com foco na flexibilidade


 

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Você se aproxima ao momento culminante que separa o passado do futuro, e que representa a medida de todos os esforços desempenhados, para que sua alma continue, linda e vibrante, a construção do destino. Siga em frente.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

No meio das conversas informais surgem ideias maravilhosas, que podem, eventualmente, se transformarem em projetos de vida. Importante lembrar que esse é apenas o começo, ainda bastante distante do que seria o destino.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Compartilhar seu bem-estar é uma nobre aspiração, que pode ser mal interpretada pelas pessoas mal-humoradas e amargas. Portanto, selecione direito as pessoas com que você deseja compartilhar seu bem-estar.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Seu progresso material e espiritual se fundamenta na qualidade dos relacionamentos que você desenvolver nos próximos meses. Portanto, selecione com sabedoria as pessoas que você permitirá se aproximar. Seleção.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Os pressentimentos conectam sua alma a eventos que ainda estão muito distantes de acontecer, com o objetivo de você se preparar para esses e, o mais importante, que não dependa exclusivamente da sorte para acontecer.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Faça a sua vontade, mesmo que as circunstâncias pareçam adversas, porque a partir de agora será melhor você sempre tentar fazer com que sua vontade prevaleça, do que ficar dependendo das circunstâncias para avançar.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

É um bom começo de ano, os sinais são promissores e a alma acusa recibo de que as perspectivas se tornaram auspiciosas De vez em quando a antiga angústia voltará para atormentar sua alma. Procure não lhe dar conversa.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Há discussões que precisam ser evitadas, porque só produziriam desgaste, porém, há outras que, apesar do desgaste inevitável, trazem consigo perspectivas que, com o devido amadurecimento, resultariam em coisas boas.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

 Esses pensamentos teimosos que se agarraram à sua mente precisarão ser metabolizados da melhor maneira possível, de modo a se transformarem em perspectivas realistas. Assim, sua mente se tornará serena.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

O acolhimento que você recebe não é mera casualidade, é o sinal de que as pessoas apreciam sua presença. Isso há de servir para você transitar pelo meio social com mais soltura e espontaneidade. Tudo certo.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Selecione com sabedoria as encrencas em que vai se meter, porque há encrencas que são produtivas e motivam o amadurecimento, enquanto há outras que só servem para complicar a cena, como se a sua alma precisasse disso.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Procure orientar suas ações e iniciativas no sentido de produzir bem-estar a todas as pessoas que façam parte de seu círculo de influência, ou pelo menos para aquelas pessoas que estejam receptivas para tanto.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

