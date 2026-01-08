Horóscopo de hoje 08/01: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta quinta-feira, 08 de janeiro de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (08/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
VEJA MAIS
🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
Você se aproxima ao momento culminante que separa o passado do futuro, e que representa a medida de todos os esforços desempenhados, para que sua alma continue, linda e vibrante, a construção do destino. Siga em frente.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
No meio das conversas informais surgem ideias maravilhosas, que podem, eventualmente, se transformarem em projetos de vida. Importante lembrar que esse é apenas o começo, ainda bastante distante do que seria o destino.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
Compartilhar seu bem-estar é uma nobre aspiração, que pode ser mal interpretada pelas pessoas mal-humoradas e amargas. Portanto, selecione direito as pessoas com que você deseja compartilhar seu bem-estar.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
Seu progresso material e espiritual se fundamenta na qualidade dos relacionamentos que você desenvolver nos próximos meses. Portanto, selecione com sabedoria as pessoas que você permitirá se aproximar. Seleção.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
Os pressentimentos conectam sua alma a eventos que ainda estão muito distantes de acontecer, com o objetivo de você se preparar para esses e, o mais importante, que não dependa exclusivamente da sorte para acontecer.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
Faça a sua vontade, mesmo que as circunstâncias pareçam adversas, porque a partir de agora será melhor você sempre tentar fazer com que sua vontade prevaleça, do que ficar dependendo das circunstâncias para avançar.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
É um bom começo de ano, os sinais são promissores e a alma acusa recibo de que as perspectivas se tornaram auspiciosas De vez em quando a antiga angústia voltará para atormentar sua alma. Procure não lhe dar conversa.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
Há discussões que precisam ser evitadas, porque só produziriam desgaste, porém, há outras que, apesar do desgaste inevitável, trazem consigo perspectivas que, com o devido amadurecimento, resultariam em coisas boas.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
Esses pensamentos teimosos que se agarraram à sua mente precisarão ser metabolizados da melhor maneira possível, de modo a se transformarem em perspectivas realistas. Assim, sua mente se tornará serena.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
O acolhimento que você recebe não é mera casualidade, é o sinal de que as pessoas apreciam sua presença. Isso há de servir para você transitar pelo meio social com mais soltura e espontaneidade. Tudo certo.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
Selecione com sabedoria as encrencas em que vai se meter, porque há encrencas que são produtivas e motivam o amadurecimento, enquanto há outras que só servem para complicar a cena, como se a sua alma precisasse disso.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
Procure orientar suas ações e iniciativas no sentido de produzir bem-estar a todas as pessoas que façam parte de seu círculo de influência, ou pelo menos para aquelas pessoas que estejam receptivas para tanto.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA