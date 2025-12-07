Horóscopo de hoje 07/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, domingo (07/12), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Nem sempre dá para decifrar o que a alma sente, às vezes é tomada por estranhas sensações que não se ajustam ao que acontece na vida objetiva e, por isso, precisam ser digeridas em silêncio, sem atrair a atenção.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Dizer o que você tem em mente causaria bastante comoção e não seria o caso de estragar nada nesta época do ano, mas andar com cautela para não atrair atenção indesejada sobre você. Amadureça mais suas ideias.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Procure manter a ordem, isso dá bastante trabalho e sua alma, provavelmente, gostaria de se engajar em assuntos mais excitantes. Porém, se você mantiver a ordem agora, depois poderá se excitar à vontade com segurança.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Dá vontade de tomar algumas atitudes para esclarecer a situação, porém, tenha em mente que as pessoas raramente pretendem ser esclarecidas, ao contrário, elas se agarram aos seus próprios argumentos. Não vale a pena.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

A esta altura do ano pesa o cansaço de tudo que sua alma teve de suportar, mas é importante não sucumbir à exaustão, e sim continuar usando a imaginação para se projetar ao futuro desejável que pode ser conquistado.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Mesmo que você não goste muito das pessoas que precisa aproximar em nome de seus projetos, nesta parte do caminho é melhor raciocinar de forma pragmática, sem se ajustar ao que seria da natureza de seus desejos.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Enquanto você focar sua energia na solução dos assuntos práticos, esse sacrifício temporário, e nada sofrido, vai aliviar o resto do ano para você desfrutar de mais leveza e alegria. Vale a pena esse sacrifício.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Aquele exercício inocente de instigar as pessoas para que elas revelem suas verdades não tem como saber antecipadamente se daria certo nesta parte do caminho. Portanto, você precisa decidir se vale a pena o risco.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Há uma congestão de sentimentos que precisa ser administrada com cuidado, porque se precipitar em qualquer direção evocaria respostas muito exageradas nas pessoas, e isso não seria nada saudável neste momento.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Pessoas agradáveis e antipáticas se misturam nesta parte do caminho e sua alma precisa socializar com todas, sem exceção. Encare isso com bom humor, porque apesar das contrariedades, tudo tende a dar certo.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Ater-se ao aspecto prático da vida parece chato, mas se tudo estivesse de pernas para o ar, sua alma não teria espaço para viver o regozijo de nada mais. Portanto, vale a pena o sacrifício de se ater ao prático.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Ideias boas não faltam, o que falta é vontade de colocar em prática algumas dessas. Sua alma espera pela magia da vida, mas esse é um mundo de fantasia que só acontece raramente. Enquanto isso, você precisa agir.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)