Horóscopo de hoje 07/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (07/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Sua percepção é ampla o suficiente para transcender o que acontece, porém, as emoções se apegam a um estado de conflito que, se desenvolvido ainda mais, vai acabar estreitando essa visão ampla. Melhor isso não.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Enquanto você testemunha várias pessoas se dando mal ainda que tenham feito tudo certo, procure aproveitar o exemplo e fazer os devidos ajustes de rota, para evitar que se cometam os mesmos erros. Tudo dará certo.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Talvez seja mais sábio você seguir as orientações que certas pessoas oferecem do que continuar fazendo tudo do seu jeito. Pelo menos adote essa postura para verificar os resultados, e se beneficiar com a mudança.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

É tentador buscar a forma de matar dois coelhos com uma só cajadada, porém, essa não seria a melhor opção do momento. Não se trata de complicar tudo, mas de evitar o encantamento de facilidades que não seriam tais.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Suas certezas precisam ser passadas a limpo, para que não aconteça de você errar com toda a boa intenção do mundo, achando que entendeu tudo que acontece. Há muito mais entre o céu e a terra do que sua alma imagina.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Quanto menos você abrir o jogo de suas verdadeiras intenções, mais a salvo sua alma ficará nesta parte do caminho e, em silêncio, conseguirá acertar na mosca, diferente do que aconteceria conversando abertamente.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Para você não se enredar nos erros que as pessoas cometem, mesmo que sem intenção maligna, é preciso clarear a percepção e se dispor a manter uma postura flexível o suficiente para mudar de rota a qualquer momento.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Quando parece que o cenário está livre para você fazer o que quiser será a hora de reter o impulso por um instante, e amadurecer melhor a percepção, porque isso evitará que você enfie os pés pelas mãos.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

:Esses medos irracionais a que todo ser humano está submetido de vez em quando não precisam de demonstrações de força. Ao contrário, é necessário aprender a driblar com elegância a tentativa de intimidação subjetiva.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Ajustar-se ao que a razão informa pareceria ser a coisa certa, porém, se você mantiver o olho atento aos resultados perceberá que na teoria tudo é diferente da prática. Faça do seu jeito, sem razão alguma.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

É ótimo não ter de depender de ninguém para realizar seus propósitos, mas há hora certa para isso, que não parece ser a atual. Busque a colaboração solidária e você verá como as coisas ficam bem mais fáceis.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

A confiança é fundamental nesta parte do caminho, e ela é o oposto da ansiedade, que é uma confiança às avessas, ciente de que tudo dará errado. Confie em seu taco, não se intimide com as notícias ruins. Em frente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)