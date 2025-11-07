Horóscopo de hoje 07/11: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta sexta-feira, 07 de novembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (07/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
Sua percepção é ampla o suficiente para transcender o que acontece, porém, as emoções se apegam a um estado de conflito que, se desenvolvido ainda mais, vai acabar estreitando essa visão ampla. Melhor isso não.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
Enquanto você testemunha várias pessoas se dando mal ainda que tenham feito tudo certo, procure aproveitar o exemplo e fazer os devidos ajustes de rota, para evitar que se cometam os mesmos erros. Tudo dará certo.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
Talvez seja mais sábio você seguir as orientações que certas pessoas oferecem do que continuar fazendo tudo do seu jeito. Pelo menos adote essa postura para verificar os resultados, e se beneficiar com a mudança.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
É tentador buscar a forma de matar dois coelhos com uma só cajadada, porém, essa não seria a melhor opção do momento. Não se trata de complicar tudo, mas de evitar o encantamento de facilidades que não seriam tais.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
Suas certezas precisam ser passadas a limpo, para que não aconteça de você errar com toda a boa intenção do mundo, achando que entendeu tudo que acontece. Há muito mais entre o céu e a terra do que sua alma imagina.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
Quanto menos você abrir o jogo de suas verdadeiras intenções, mais a salvo sua alma ficará nesta parte do caminho e, em silêncio, conseguirá acertar na mosca, diferente do que aconteceria conversando abertamente.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
Para você não se enredar nos erros que as pessoas cometem, mesmo que sem intenção maligna, é preciso clarear a percepção e se dispor a manter uma postura flexível o suficiente para mudar de rota a qualquer momento.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
Quando parece que o cenário está livre para você fazer o que quiser será a hora de reter o impulso por um instante, e amadurecer melhor a percepção, porque isso evitará que você enfie os pés pelas mãos.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
:Esses medos irracionais a que todo ser humano está submetido de vez em quando não precisam de demonstrações de força. Ao contrário, é necessário aprender a driblar com elegância a tentativa de intimidação subjetiva.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
Ajustar-se ao que a razão informa pareceria ser a coisa certa, porém, se você mantiver o olho atento aos resultados perceberá que na teoria tudo é diferente da prática. Faça do seu jeito, sem razão alguma.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
É ótimo não ter de depender de ninguém para realizar seus propósitos, mas há hora certa para isso, que não parece ser a atual. Busque a colaboração solidária e você verá como as coisas ficam bem mais fáceis.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
A confiança é fundamental nesta parte do caminho, e ela é o oposto da ansiedade, que é uma confiança às avessas, ciente de que tudo dará errado. Confie em seu taco, não se intimide com as notícias ruins. Em frente.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
