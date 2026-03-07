Horóscopo de hoje 07/03: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sábado (07/03), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

Touro : 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

Câncer : 21 de junho a 22 de julho

Leão : 23 de julho a 22 de agosto

Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Nesse mundo que parece ter enlouquecido de vez não é muito saudável se apresentar de forma cordata, porque isso chocaria e provocaria resistências. No jogo da loucura do mundo, também vale cometer loucuras.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Dar certo ou dar errado são expectativas que, a esta altura do jogo, só provocam ansiedade. Portanto, é melhor se dedicar a andar pelo caminho com a maior qualidade possível, desfrutando da vista e dos acontecimentos.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

As pessoas certas estão em falta, mas como sua alma precisa, nesta parte do caminho, articular alianças para haver mais colaboração, isso terá de ser feito com as pessoas meio tortas que se encontram disponíveis.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

É difícil discernir a diferença entre sonhos e fantasias, mas há uma oportunidade em andamento para o fazer na prática. Procure se dedicar ao que estiver ao seu alcance, mesmo que em nome das supostas fantasias.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Sua alma acompanha o espírito dos tempos e, por isso, grandes mudanças na sua visão de mundo se operaram aos poucos nos meses anteriores, e a partir de agora começa a se assentar outra realidade em você.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Diante dos acontecimentos, não vale mais a pena seguir os planos que tinha desenhado. Agora é importante romper com o que vinha tentando fazer e se lançar a uma aventura que envolva mais riscos, e mais recompensas.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Você contempla o que anda acontecendo às pessoas e teme que também aconteça a você, porém, são histórias diferentes, e isso é algo que há de ser tido em conta. Continue em frente, nesse mundo louco você há de prosperar.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

As potencialidades que você enxerga em tudo que acontece na atualidade precisam ser passadas por uma peneira fina, para você não se comprometer com assuntos que, depois, seriam percebidos como perda de tempo.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Os novos começos renovam o ânimo, porque mesmo que não sejam grandes coisas, ainda assim a alma se sente jovem novamente. Isso há de servir para melhorar a natureza de seus relacionamentos também. Muito apropriado.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Ao mesmo tempo que os acontecimentos atuais desenham o fim de um grande ciclo de sua vida, também apontam para o início de novas aventuras que servirão para sua alma amadurecer e se tornar mais dona de si mesma.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Muitas das coisas que são conversadas parecem estimular sua alma, porém, precisam ser revistas e repensadas, porque a grande maioria são fumaça apenas, e se desvanecerão por falta de apoio na realidade concreta.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Pense a longo prazo para conseguir aceitar os sacrifícios imediatos que se tornaram necessários, tendo em vista os objetivos maiores que sua alma anseia realizar, mas que precisam de muito tempo para desenvolver.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)