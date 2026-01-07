Horóscopo de hoje 07/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (07/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Neste momento, sua alma precisa carregar todo o peso, sem dividir com ninguém. Logo mais, você estará numa situação melhor e, aí, sim, poderá escolher com quem dividir, não apenas o peso como o caminho também.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Quanto mais ampla e inclusiva seja sua visão do futuro, melhor você ficará, porque manterá foco e tomará as atitudes decisivas, na hora que seja mais conveniente. Confie no seu taco e aposte alto no futuro. Está valendo.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

De vez em quando dão uns medos irracionais, que precisam ser controlados da melhor maneira possível, para não contaminarem sua mente com preocupações que pareceriam reais, mas que não passam de ilusões tóxicas.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

As pessoas estão todas misturadas nesta parte do caminho, as que sua alma simpatiza e as que lhe são antipáticas, todas juntas e ao mesmo tempo. Importante usar o discernimento para separar direito o joio do trigo.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

O cenário se apresenta com inúmeras potencialidades e não será de imediato que você precisará definir qualquer coisa que o valha, mesmo porque agora as coisas estão em dependência das circunstâncias, não de sua vontade.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Siga seu coração, porque ainda que essa frase pareça um chavão superficial, ela encerra uma mensagem muito clara. Você não deve fazer nada que ofenda sua vontade de viver bem e de compartilhar o bem-estar com alguém.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

O progresso está em andamento, confie nesse movimento e não se detenha a gastar saudade com o que pareceria ter sido um tempo melhor. Projete sua mente ao futuro e continue dando o melhor de si para se aproximar desse.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Converse abertamente sobre os assuntos que lhe interessam, e você verá que todo mundo tem algo a dizer, e tudo pareceria interessante e pertinente. No fim do dia você perceberá que ninguém falava coisa com coisa.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Tudo que é adquirido vai ocupar tempo e espaço de sua vida, demandando manutenção, cuidado e preservação em bom funcionamento. Por isso, antes de adquirir qualquer coisa que o valha, pense bem no futuro. É por aí.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Quando você tomar as iniciativas corretas, verá que os recursos virão ao seu encontro, porque estão por aí, na espera de que alguém se oriente na direção certa. Calcule direito o que irá fazer e como o fará.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Apesar de os desejos serem urgentes, como sempre, é possível fazer o imenso sacrifício de postergar a satisfação, e isso agregará serenidade ao seu caminho. Renunciar não é necessário, apenas protelar, isso sim.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Enquanto sua alma buscar as pessoas para que os projetos decolem e se tornem realidades concretas, a vida continuará trazendo até você as oportunidades pertinentes. O espaço e o tempo precisam ser compartilhados.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)