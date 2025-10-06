Horóscopo de hoje 06/10: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (06/10), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

🔮 Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

É bom conhecer os inimigos e adversários, mas não é muito bom permitir que eles e elas afetem seu ânimo, porque isso enfraquece sua posição. Procure se manter impassível diante de tudo que acontece. Você consegue.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

O mundo não está nem pior nem melhor do que sempre foi, acontece apenas que anda todo mundo sobressaltado, não sabendo o que fazer, e nas conversas esse medo é irradiado sem pudor. Procure se blindar, você não precisa disso.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

É desnecessário profetizar para prever os resultados de qualquer tipo de ação empreendida, sua alma pode muito bem indagar com racionalidade o que está em andamento, e se precaver de ações que sairiam pela culatra.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

O tempo está ao seu favor, portanto, evite se precipitar na direção de assuntos que parecem urgentes, mas que ainda precisariam ser amadurecidos melhor. Isso leva tempo, por isso é que esse fator é seu aliado.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

A comoção interior decorre de sua alma se convencer de que tudo que anda acontecendo atualmente seria definitivo, porém, as coisas não são bem assim, o definitivo de hoje será o temporário de amanhã. Você verá.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Cuide para não se complicar desnecessariamente, porque, inclusive, isso pode acontecer como fruto de sua boa vontade de descomplicar. Essas coisas acontecem por falta de observação objetiva do cenário.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Cuide para não pesar tanto a mão em sua busca de segurança que o tiro acabe saindo pela culatra. No meio dessa confusão toda que tomou conta do mundo, é melhor continuar fazendo acertos pequenos e temporários.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Motivo para armar o barraco sempre haverá por aí, porém, nem todos os motivos serão verdadeiros, em muitos casos sua alma construirá uma narrativa racional para se convencer de que seria o caso de armar o barraco.



♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A experiência já ensinou a você que nem tudo que brilha é um convite à festa, porque há brilhos enganosos, coisas e pessoas que se apresentam com entusiasmo e depois se transformam em engodos. Saia dessa agora.



♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

São informações demais circulando por aí, e são contraditórias entre si, e cada uma das pessoas está convencida de que a informação que elas divulgam é mais correta do que as outras. Discernimento.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Evite ceder à pressão de que seria urgente solucionar tudo agora, para sua alma ficar tranquila no futuro, com tudo encaminhado. A proposta é sensata, mas sua alma ainda não tem as informações necessárias para isso.



♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Pela lógica, sua alma não conseguirá enxergar nenhuma saída, porque tudo aponta ao abismo. Porém, a experiência já deveria ter demonstrado a você que a lógica não dá conta de explicar os mistérios da Vida.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)